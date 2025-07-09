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Шахтер из Доброполья воюет в составе 83-й десантной бригады РФ, совершавшей зверства в Буче. ВИДЕО

Симонов Владимир Владимирович, 12.03.1981 г.р. Родился, вырос и работал в городе Доброполье Донецкой области, в Украине. В 2014 году, после начала российской агрессии, собрал семью и сбежал в Россию, поселился в Туле. Прошло 10 лет - и в марте 2025-го Симонов окончательно определился со стороной: подписал контракт с Минобороны РФ и вернулся в Украину в составе армии оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ в интервью каналу Бутусов плюс Симонов рассказал, что воевал в составе 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ - той самой, которая в 2022 году творила зверства в Буче: пытки, убийства мирных жителей, расстрелы гражданских на улицах. За свой первый боевой выход Симонов получил звание младшего лейтенанта.

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Автор: 

армия РФ (19985) плен (2656) Донецкая область (10203) Бутусов Юрий (4394) Покровский район (747) Доброполье (33) Бутусов Плюс (28)


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Топ комментарии
+7
Бреше. Нещирість у кожному слові і виразі морди. Нікого не стріляв, сидів на позиції і отримав за це лейтенанта. І ще з явним переконанням розповідає про те, як Україна напала на даунбас і як у Добропіллі українці розстріляли "мірних людєй". Причому сам цього НЕ БАЧИВ, йому про це "розповіли люди". І це типова даунбасятіна - тупа, брехлива, лицемірна. Самі створюють оці всі байки, самі у них вірять, самі за них і подихають.

Фу, гидота кончена...
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09.07.2025 10:21 Ответить
+5
Та там же ж на донбасі "наші люди" ! Треба їм пенсії платити, зарплати, право на біометрічні паспорти, безкоштовне постачання води на окуповані території і ще багато чого. І таких там 90 %.
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09.07.2025 09:46 Ответить
+5
У 2014-му шахтарі працювали у численних шахтах за дуже пристойну зарплатню і їм просто не було сенсу втягуватися у авантюри. То заоаз шахти позакривали ті ж самі кчцапи власне для того, щоб зубожілі голодні шахтЬОри стали гарматним м'ясом. Коли різна шелупонь знищувала українську владу на Донбасі, шахтЬОри гуділи у гудки, бо все, що треба для життя - у них було і їм навіть на думку не приходило, що це все можна втратити.
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09.07.2025 09:54 Ответить
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даний шахтар не воював 10 років чекав на свій "зоряний" час чи у тебе із математикою не дуже?
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09.07.2025 09:43 Ответить
ясн тут вже лікар не допоможе... тут тільки пристрелити
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09.07.2025 09:46 Ответить
Ты чучело специально сегодня зарегистрировался что бы гавна своего тут ляпнуть? Стрелков и Моторола ,,шахтеры,,? А ,,бабай,,? А козицын и его кизячки? А кадыровцы тоже шахтёры-стахановцы?
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09.07.2025 09:45 Ответить
Стосовно "шахтеров" казав путін. Зрозуміло, що в 2014 все це організувала росія, там воювали російські військові підрозділи, але багато даунбаських мерзот приєдналося до них, були серед них і шахтарі. Якщо б росія все це організувала, то сиділи б ці "шахтери" мовчки і слова б не сказали.
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09.07.2025 09:52 Ответить
У 2014-му шахтарі працювали у численних шахтах за дуже пристойну зарплатню і їм просто не було сенсу втягуватися у авантюри. То заоаз шахти позакривали ті ж самі кчцапи власне для того, щоб зубожілі голодні шахтЬОри стали гарматним м'ясом. Коли різна шелупонь знищувала українську владу на Донбасі, шахтЬОри гуділи у гудки, бо все, що треба для життя - у них було і їм навіть на думку не приходило, що це все можна втратити.
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09.07.2025 09:54 Ответить
Та там же ж на донбасі "наші люди" ! Треба їм пенсії платити, зарплати, право на біометрічні паспорти, безкоштовне постачання води на окуповані території і ще багато чого. І таких там 90 %.
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09.07.2025 09:46 Ответить
Бреше. Нещирість у кожному слові і виразі морди. Нікого не стріляв, сидів на позиції і отримав за це лейтенанта. І ще з явним переконанням розповідає про те, як Україна напала на даунбас і як у Добропіллі українці розстріляли "мірних людєй". Причому сам цього НЕ БАЧИВ, йому про це "розповіли люди". І це типова даунбасятіна - тупа, брехлива, лицемірна. Самі створюють оці всі байки, самі у них вірять, самі за них і подихають.

Фу, гидота кончена...
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09.07.2025 10:21 Ответить
Будучи в Добропіллі чув дуже багато раз від місцевих що вони ждуть сваіх мальчікав, в ще деякі місцеві клуші підходили і питали, чи правда що як ми будемо виходити всіх цивільних повбиваємо, як в інших містах. Бо їм іх мальчікі расказивалі как хахли гражданскіх орастрєлілалі, тєх хто не хатєл с німі ухадіть. От таке в них в головах насрано. Зате на військових нажитись для них це святе.
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09.07.2025 11:14 Ответить
людей робить середовище. Щоб отримати людину певної вектору, спочатку її треба затягти в відповідне середовище
рашисти це знають та використовують
у нас - абсолютно недостатньо
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09.07.2025 10:28 Ответить
Мерзопакостний х#й
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09.07.2025 11:56 Ответить
 
 