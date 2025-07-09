Шахтер из Доброполья воюет в составе 83-й десантной бригады РФ, совершавшей зверства в Буче. ВИДЕО

Симонов Владимир Владимирович, 12.03.1981 г.р. Родился, вырос и работал в городе Доброполье Донецкой области, в Украине. В 2014 году, после начала российской агрессии, собрал семью и сбежал в Россию, поселился в Туле. Прошло 10 лет - и в марте 2025-го Симонов окончательно определился со стороной: подписал контракт с Минобороны РФ и вернулся в Украину в составе армии оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ в интервью каналу Бутусов плюс Симонов рассказал, что воевал в составе 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ - той самой, которая в 2022 году творила зверства в Буче: пытки, убийства мирных жителей, расстрелы гражданских на улицах. За свой первый боевой выход Симонов получил звание младшего лейтенанта.

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