Фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у четвер про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це фон дер Ляєн заявила на Конференції з відновлення України у Римі
"Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого в світі фонду акцій для підтримки відновлення", – сказала вона.
Фон дер Ляєн додала, що разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення.
"Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни. Я особливо рада і щиро вдячна, що ми робимо це разом з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком. Дякую вам за вашу відданість", – сказала фон дер Ляєн.
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"створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею"
1) "ЄС, Великобританія та США" - звучить логічно, а "ЄС, Італія, Німеччина, Франція та Польща" - трохи лякає. (невже в ЄС по-тихому ІтаЕксіт, НімЕксіт, ФрЕксіт та ПЕксіт провели )
2) всі чомусь після фрази "відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею" питають чи не зарано відновлювати Україну, а чому немає питань нахіба відновлювати ЄС, Італію, Німеччину, Францію та Польщу
разомспільно з Україною? (А інші держави ЄС, якщо що станеться, навіть відновлювати не планують?)
Мамаріму, Скумбрію, Сосну, абрамхамію, коломойшу і інших власників 🇮🇱паспорту📖