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Новини Відновлення України
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Фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у четвер про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це фон дер Ляєн заявила на Конференції з відновлення України у Римі

"Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого в світі фонду акцій для підтримки відновлення", – сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення.

"Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни. Я особливо рада і щиро вдячна, що ми робимо це разом з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком. Дякую вам за вашу відданість", – сказала фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди виділяють 300 млн євро на відновлення України

Автор: 

Україна (5999) фон дер Ляєн Урсула (815) відновлення (619)


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Топ коментарі
+4
Може спочатку сили спрямувати на захист цілостності нашої країни? Без цього нічого буде відбудовувати.
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10.07.2025 13:32 Відповісти
+3
А війна вже скінчилася? Це якесь знущання.
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10.07.2025 13:36 Відповісти
+1
Головою фонду єрмак чи лідор нації буде?
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10.07.2025 13:31 Відповісти
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Головою фонду єрмак чи лідор нації буде?
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10.07.2025 13:31 Відповісти
Може спочатку сили спрямувати на захист цілостності нашої країни? Без цього нічого буде відбудовувати.
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10.07.2025 13:32 Відповісти
Спасіба канєшно.
Тільки телятко спочатку має народитися, від'їстися, а тільки потім буде ковбаска...
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10.07.2025 13:34 Відповісти
А війна вже скінчилася? Це якесь знущання.
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10.07.2025 13:36 Відповісти
я теж подумав...відновлення...да блеадь озброєння треба!!!
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10.07.2025 13:40 Відповісти
Єдине що приходить на думку, це проект бюджету на майбутні роки - тобто не гроші вже зараз а саме строки видатків у Бюджетах "на колись"..
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10.07.2025 14:04 Відповісти
знущання ось туточки

"створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею"

1) "ЄС, Великобританія та США" - звучить логічно, а "ЄС, Італія, Німеччина, Франція та Польща" - трохи лякає. (невже в ЄС по-тихому ІтаЕксіт, НімЕксіт, ФрЕксіт та ПЕксіт провели )

2) всі чомусь після фрази "відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею" питають чи не зарано відновлювати Україну, а чому немає питань нахіба відновлювати ЄС, Італію, Німеччину, Францію та Польщу разом спільно з Україною? (А інші держави ЄС, якщо що станеться, навіть відновлювати не планують?)
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10.07.2025 14:17 Відповісти
Так ми ж вже з Трампом такий фонд створили. А це вже другий? Прямо засипають нас грошима!
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10.07.2025 13:38 Відповісти
Не нас а їх ))))
Мамаріму, Скумбрію, Сосну, абрамхамію, коломойшу і інших власників 🇮🇱паспорту📖
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10.07.2025 14:03 Відповісти
Хай хоч так. Могло і просто бути:бла-бла-бла...
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10.07.2025 13:44 Відповісти
👍 100% ❤️🇪🇺...
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10.07.2025 13:55 Відповісти
Це та Ляйна яка нагріла руки на пандемії🤣🤣🤣
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10.07.2025 13:55 Відповісти
Якщо саме України то потужні 5-6 менежерів мають бути в клітках та перед постійними трибуналами - за розкоадання грошей єс та сша, за корупцію, за вивід коштів у банки, за відсутність декларацій та тіньовий бізнес, та хоча б за Оман та здачу Чонгару
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10.07.2025 14:01 Відповісти
Лучше бы сначала организовали фонд уничтожения колорадстана. А для начала фонд ликвидации главтеррориста ху*ла.
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10.07.2025 14:14 Відповісти
 
 