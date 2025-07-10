Фон дер Ляйен объявила о создании фонда восстановления Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании Европейского фонда для восстановления Украины совместно с ЕС, Италией, Германией, Францией и Польшей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом фон дер Ляйен заявила на Конференции по восстановлению Украины в Риме
"Я особенно рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления", - сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что вместе с частным сектором этот фонд даст старт инвестициям в энергетику, транспорт, критически важные сырьевые материалы и в области двойного назначения.
"Мы буквально вкладываем средства в будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны. Я особенно рада и искренне благодарна, что мы делаем это вместе с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком. Спасибо вам за вашу преданность", - сказала фон дер Ляйен.
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Тільки телятко спочатку має народитися, від'їстися, а тільки потім буде ковбаска...
"створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею"
1) "ЄС, Великобританія та США" - звучить логічно, а "ЄС, Італія, Німеччина, Франція та Польща" - трохи лякає. (невже в ЄС по-тихому ІтаЕксіт, НімЕксіт, ФрЕксіт та ПЕксіт провели )
2) всі чомусь після фрази "відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею" питають чи не зарано відновлювати Україну, а чому немає питань нахіба відновлювати ЄС, Італію, Німеччину, Францію та Польщу
разомспільно з Україною? (А інші держави ЄС, якщо що станеться, навіть відновлювати не планують?)
Мамаріму, Скумбрію, Сосну, абрамхамію, коломойшу і інших власників 🇮🇱паспорту📖