Фон дер Ляйен объявила о создании фонда восстановления Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании Европейского фонда для восстановления Украины совместно с ЕС, Италией, Германией, Францией и Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом фон дер Ляйен заявила на Конференции по восстановлению Украины в Риме

"Я особенно рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что вместе с частным сектором этот фонд даст старт инвестициям в энергетику, транспорт, критически важные сырьевые материалы и в области двойного назначения.

"Мы буквально вкладываем средства в будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны. Я особенно рада и искренне благодарна, что мы делаем это вместе с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком. Спасибо вам за вашу преданность", - сказала фон дер Ляйен.

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