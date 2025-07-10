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Новости Восстановление Украины
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Фон дер Ляйен объявила о создании фонда восстановления Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании Европейского фонда для восстановления Украины совместно с ЕС, Италией, Германией, Францией и Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом фон дер Ляйен заявила на Конференции по восстановлению Украины в Риме

"Я особенно рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что вместе с частным сектором этот фонд даст старт инвестициям в энергетику, транспорт, критически важные сырьевые материалы и в области двойного назначения.

"Мы буквально вкладываем средства в будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны. Я особенно рада и искренне благодарна, что мы делаем это вместе с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком. Спасибо вам за вашу преданность", - сказала фон дер Ляйен.

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Автор: 

Украина (45051) Урсула фон дер Ляйен (562) восстановления (157)


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Топ комментарии
+6
Може спочатку сили спрямувати на захист цілостності нашої країни? Без цього нічого буде відбудовувати.
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10.07.2025 13:32 Ответить
+5
А війна вже скінчилася? Це якесь знущання.
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10.07.2025 13:36 Ответить
+2
Головою фонду єрмак чи лідор нації буде?
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10.07.2025 13:31 Ответить
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Головою фонду єрмак чи лідор нації буде?
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10.07.2025 13:31 Ответить
Може спочатку сили спрямувати на захист цілостності нашої країни? Без цього нічого буде відбудовувати.
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10.07.2025 13:32 Ответить
Спасіба канєшно.
Тільки телятко спочатку має народитися, від'їстися, а тільки потім буде ковбаска...
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10.07.2025 13:34 Ответить
А війна вже скінчилася? Це якесь знущання.
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10.07.2025 13:36 Ответить
я теж подумав...відновлення...да блеадь озброєння треба!!!
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10.07.2025 13:40 Ответить
Єдине що приходить на думку, це проект бюджету на майбутні роки - тобто не гроші вже зараз а саме строки видатків у Бюджетах "на колись"..
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10.07.2025 14:04 Ответить
знущання ось туточки

"створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею"

1) "ЄС, Великобританія та США" - звучить логічно, а "ЄС, Італія, Німеччина, Франція та Польща" - трохи лякає. (невже в ЄС по-тихому ІтаЕксіт, НімЕксіт, ФрЕксіт та ПЕксіт провели )

2) всі чомусь після фрази "відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею" питають чи не зарано відновлювати Україну, а чому немає питань нахіба відновлювати ЄС, Італію, Німеччину, Францію та Польщу разом спільно з Україною? (А інші держави ЄС, якщо що станеться, навіть відновлювати не планують?)
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10.07.2025 14:17 Ответить
Так ми ж вже з Трампом такий фонд створили. А це вже другий? Прямо засипають нас грошима!
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10.07.2025 13:38 Ответить
Не нас а їх ))))
Мамаріму, Скумбрію, Сосну, абрамхамію, коломойшу і інших власників 🇮🇱паспорту📖
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10.07.2025 14:03 Ответить
Хай хоч так. Могло і просто бути:бла-бла-бла...
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10.07.2025 13:44 Ответить
👍 100% ❤️🇪🇺...
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10.07.2025 13:55 Ответить
Це та Ляйна яка нагріла руки на пандемії🤣🤣🤣
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10.07.2025 13:55 Ответить
Якщо саме України то потужні 5-6 менежерів мають бути в клітках та перед постійними трибуналами - за розкоадання грошей єс та сша, за корупцію, за вивід коштів у банки, за відсутність декларацій та тіньовий бізнес, та хоча б за Оман та здачу Чонгару
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10.07.2025 14:01 Ответить
Лучше бы сначала организовали фонд уничтожения колорадстана. А для начала фонд ликвидации главтеррориста ху*ла.
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10.07.2025 14:14 Ответить
Післявоєнну Німеччину Аденауер не дав перетворити на картопляне поле. Німці розвивали машинобудування. А тут "звізда Європи" пропонує Україні розвивати сировинне та "брудне" виробництво. Але ми потребуємо виробництва продуктів з високою доданою вартістю.
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10.07.2025 15:13 Ответить
 
 