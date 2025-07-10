Нидерланды выделяют 300 млн евро на восстановление Украины

Нидерланды объявили о выделении 300 млн евро на восстановление и укрепление Украины в 2025 и 2026 годах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время Конференции вопросов по восстановлению Украины в Риме заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп.

По словам Вельдкампа, 30 млн евро из этой суммы будет выделено на поддержку нидерландских компаний и организаций в создании проектов, способствующих восстановлению и устойчивому восстановлению Украины, через грантовую программу "Фонд партнерства с Украиной".

Он отметил, что 52 млн евро будут потрачены в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения в Украине.

Еще 4 млн евро пойдут на строительство нового крыла Детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии имени принцессы Максимы в Утрехте.

Как отмечается, эти суммы являются частью средств, которые правительство ранее выделило на 2025 и 2026 годы для невоенной поддержки Украины. Общая сумма составляет более 500 млн евро, или 252 млн евро в год. О выделении первых 200 млн евро уже было объявлено ранее. Теперь также определено назначение остальных средств.

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"Россия не только хочет поставить Украину на колени военным путем, но и уже более трех лет пытается уничтожить украинское общество и экономику путем постоянных атак, в частности на энергетическую инфраструктуру, водоснабжение, зернохранилища, а также на дома и квартиры. Поэтому важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину не только оружием, но и финансово, экономически и социально", - заявил Вельдкамп.

По его словам, экономика и общество Украины должны продолжать функционировать, потому что это помогает стране в ее борьбе.

"Это, так сказать, тыл за линией фронта. Наша финансовая и экономическая поддержка также будет способствовать более плавному восстановлению и уменьшению расходов на реконструкцию", - отметил он.

Также в заявлении говорится о том, что во время Конференции глава МИД страны и министр экономики Юлия Свириденко подпишут соглашение о сотрудничестве по продолжению программы грантов "Фонда партнерства с Украиной".

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Напомним, оборонная поддержка Украины со стороны Европы за время полномасштабной войны составила около 52 млрд евро или 54 млрд евро, тогда как со стороны США - чуть более 60 млрд евро, что менее 0,1% их ВВП.