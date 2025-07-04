Нидерланды с октября удвоят плату за убежище для украинцев с работой, - СМИ
Украинцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу или другой доход, с октября будут платить больше за пользование государственными убежищами.
Об этом сообщила глава Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер, пишет NOS, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с июля 2024 года украинцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу, должны платить 105 евро в месяц за проживание в приютах.
С октября 2025 года эта сумма возрастет до 244,22 евро. В нидерландском правительстве такой шаг объяснили стремлением уменьшить разногласия между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.
"Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия",- пояснила Кейзер.
Также сообщается, что взрослые украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить взнос за питание в размере 252,18 евро в месяц.
Учитывая это, максимальный взнос для семьи с двумя взрослыми украинцами составляет 992,80 евро в месяц.
Однако правительство Нидерландов предусмотрело, что местные власти могут применять "индивидуальный подход" к украинскому беженцу.
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Плюс залог за 3-5 місяців наперед, який потім іноді важко вибити назад. Плюс треба надати справку з роботи і виписку з банківського рахунку за пів року. Плюс біженцям не дуже бажають сдавати.
Тож 244 євро за місяць - то просто даром.
Смерть сруськім московитам!
Слава Україні! Дякуємо, Західним Партнерам, за допомогу Україні!
Журнашлюхи українські, такі журнашлюхи....