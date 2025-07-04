Нидерланды с октября удвоят плату за убежище для украинцев с работой, - СМИ

Украинцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу или другой доход, с октября будут платить больше за пользование государственными убежищами.

Об этом сообщила глава Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер, пишет NOS, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с июля 2024 года украинцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу, должны платить 105 евро в месяц за проживание в приютах.

С октября 2025 года эта сумма возрастет до 244,22 евро. В нидерландском правительстве такой шаг объяснили стремлением уменьшить разногласия между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

"Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия",- пояснила Кейзер.

Читайте также: Швейцария может отменить защиту для украинских беженцев, - СМИ

Также сообщается, что взрослые украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить взнос за питание в размере 252,18 евро в месяц.

Учитывая это, максимальный взнос для семьи с двумя взрослыми украинцами составляет 992,80 евро в месяц.

Однако правительство Нидерландов предусмотрело, что местные власти могут применять "индивидуальный подход" к украинскому беженцу.

Читайте также: Поток украинских беженцев в ЕС уменьшается, но их количество выросло на 140 тысяч человек за квартал, - Евростат