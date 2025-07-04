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Новости Украинские беженцы
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Нидерланды с октября удвоят плату за убежище для украинцев с работой, - СМИ

МИД рассказал, сколько украинцев за границей

Украинцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу или другой доход, с октября будут платить больше за пользование государственными убежищами.

Об этом сообщила глава Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер, пишет NOS, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с июля 2024 года украинцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу, должны платить 105 евро в месяц за проживание в приютах.

С октября 2025 года эта сумма возрастет до 244,22 евро. В нидерландском правительстве такой шаг объяснили стремлением уменьшить разногласия между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

"Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия",- пояснила Кейзер.

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Также сообщается, что взрослые украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить взнос за питание в размере 252,18 евро в месяц.

Учитывая это, максимальный взнос для семьи с двумя взрослыми украинцами составляет 992,80 евро в месяц.

Однако правительство Нидерландов предусмотрело, что местные власти могут применять "индивидуальный подход" к украинскому беженцу.

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Автор: 

беженцы (1659) Нидерланды (1616) приют (39)


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Топ комментарии
+2
В середньому аренда хати в НЛ 1400-1700 євро на місяць. Без меблів і покриття на полу. Якшо з ламінатом і ******* - дорожче. Кому цікаво - можете подивитися тут: funda.nl
Плюс залог за 3-5 місяців наперед, який потім іноді важко вибити назад. Плюс треба надати справку з роботи і виписку з банківського рахунку за пів року. Плюс біженцям не дуже бажають сдавати.
Тож 244 євро за місяць - то просто даром.
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04.07.2025 21:09 Ответить
+1
Наше бидло думає, що в Нідерландах всім євро в кишені капають... просто так.
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04.07.2025 21:35 Ответить
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500 євро з дорослого, це скільки треба працювати в Нідерландах щоб заробити 500 євро? 2 дні?
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04.07.2025 20:46 Ответить
Трохи більше тижня з урахувааням податків.
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04.07.2025 21:03 Ответить
В середньому аренда хати в НЛ 1400-1700 євро на місяць. Без меблів і покриття на полу. Якшо з ламінатом і ******* - дорожче. Кому цікаво - можете подивитися тут: funda.nl
Плюс залог за 3-5 місяців наперед, який потім іноді важко вибити назад. Плюс треба надати справку з роботи і виписку з банківського рахунку за пів року. Плюс біженцям не дуже бажають сдавати.
Тож 244 євро за місяць - то просто даром.
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04.07.2025 21:09 Ответить
І що ви маєте за 244? Кімната на двох, на 4х? І ті хто робить не хоче, харчуються і живуть задарма? Ще й мабуть приплачують їм?
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04.07.2025 21:20 Ответить
Ті, хто не роблять - так. Живуть задарма, отримують харчування і якісь копійки на пиво з цигарками. Я не знаю точно скільки. Єврів 50 на місяць..
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04.07.2025 21:36 Ответить
даром!? 244 це за койку в кімнаті 16 квадратів, чи меньше, на чотири особи
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04.07.2025 21:50 Ответить
Наше бидло думає, що в Нідерландах всім євро в кишені капають... просто так.
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04.07.2025 21:35 Ответить
Вони помиляються. Євро в кишеню капають просто так в Бельгії. В НЛ не дуже розгуляєшся.
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04.07.2025 21:39 Ответить
А от Таке бидло як ти завжди знає шо думають інші
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04.07.2025 21:47 Ответить
Он, як московити, заляпали лайном по мережі!! Одразу видно мішєбратіяв у личак, в країнах Західних Партнерів України!
Смерть сруськім московитам!
Слава Україні! Дякуємо, Західним Партнерам, за допомогу Україні!
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04.07.2025 21:54 Ответить
Правильно. Давно пора. Кому не нравится- до дому, до хаты. Европе нужно бороться с экономическими бежанцами уже вчера.
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04.07.2025 21:55 Ответить
При цьому заробляючи поштарем без освіти від 2000 євро.
Журнашлюхи українські, такі журнашлюхи....
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04.07.2025 22:38 Ответить
 
 