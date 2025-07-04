Нідерланди з жовтня подвоять платню за притулок для українців з роботою, - ЗМІ

Українці, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах і мають роботу або інший дохід, з жовтня сплачуватимуть більше за користування державними притулками.

Про це повідомила глава Міністерства у справах біженців та міграції Нідерландів Мона Кейзер, пише NOS, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з липня 2024 року українці, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах і мають роботу має сплачувати 105 євро на місяць на проживання в притулках.

З жовтня 2025 року ця сума зросте до 244,22 євро. У нідерландському уряді такий крок пояснили прагненням зменшити розбіжності між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

"Збільшення особистого внеску буде використано для покриття операційних витрат притулків, таких як газ, вода та електроенергія",- пояснила Кейзер.

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Також повідомляється, що дорослі українці в місцях тимчасового розміщення, де для них готують їжу, будуть також сплачувати внесок за харчування в розмірі 252,18 євро на місяць.

З огляду на це, максимальний внесок для сім'ї з двома дорослими українцями становить 992,80 євро на місяць.

Однак уряд Нідерландів передбачив, що місцева влада може застосовувати "індивідуальний підхід" до українського біженця.

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