Нідерланди з жовтня подвоять платню за притулок для українців з роботою, - ЗМІ
Українці, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах і мають роботу або інший дохід, з жовтня сплачуватимуть більше за користування державними притулками.
Про це повідомила глава Міністерства у справах біженців та міграції Нідерландів Мона Кейзер, пише NOS, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з липня 2024 року українці, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах і мають роботу має сплачувати 105 євро на місяць на проживання в притулках.
З жовтня 2025 року ця сума зросте до 244,22 євро. У нідерландському уряді такий крок пояснили прагненням зменшити розбіжності між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.
"Збільшення особистого внеску буде використано для покриття операційних витрат притулків, таких як газ, вода та електроенергія",- пояснила Кейзер.
Також повідомляється, що дорослі українці в місцях тимчасового розміщення, де для них готують їжу, будуть також сплачувати внесок за харчування в розмірі 252,18 євро на місяць.
З огляду на це, максимальний внесок для сім'ї з двома дорослими українцями становить 992,80 євро на місяць.
Однак уряд Нідерландів передбачив, що місцева влада може застосовувати "індивідуальний підхід" до українського біженця.
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Плюс залог за 3-5 місяців наперед, який потім іноді важко вибити назад. Плюс треба надати справку з роботи і виписку з банківського рахунку за пів року. Плюс біженцям не дуже бажають сдавати.
Тож 244 євро за місяць - то просто даром.
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