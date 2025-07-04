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Новини Українські біженці
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Нідерланди з жовтня подвоять платню за притулок для українців з роботою, - ЗМІ

МЗС розповіло, скільки українців за кордоном

Українці, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах і мають роботу або інший дохід, з жовтня сплачуватимуть більше за користування державними притулками.

Про це повідомила глава Міністерства у справах біженців та міграції Нідерландів Мона Кейзер, пише NOS, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з липня 2024 року українці, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах і мають роботу має сплачувати 105 євро на місяць на проживання в притулках.

З жовтня 2025 року ця сума зросте до 244,22 євро. У нідерландському уряді такий крок пояснили прагненням зменшити розбіжності між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

"Збільшення особистого внеску буде використано для покриття операційних витрат притулків, таких як газ, вода та електроенергія",- пояснила Кейзер.

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Також повідомляється, що  дорослі українці в місцях тимчасового розміщення, де для них готують їжу, будуть також сплачувати внесок за харчування в розмірі 252,18 євро на місяць.

З огляду на це, максимальний внесок для сім'ї з двома дорослими українцями становить 992,80 євро на місяць.

Однак уряд Нідерландів передбачив, що місцева влада може застосовувати "індивідуальний підхід" до українського біженця.

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Автор: 

біженці (1911) Нідерланди (1602) притулок (53)


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Топ коментарі
+2
В середньому аренда хати в НЛ 1400-1700 євро на місяць. Без меблів і покриття на полу. Якшо з ламінатом і ******* - дорожче. Кому цікаво - можете подивитися тут: funda.nl
Плюс залог за 3-5 місяців наперед, який потім іноді важко вибити назад. Плюс треба надати справку з роботи і виписку з банківського рахунку за пів року. Плюс біженцям не дуже бажають сдавати.
Тож 244 євро за місяць - то просто даром.
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04.07.2025 21:09 Відповісти
+1
Наше бидло думає, що в Нідерландах всім євро в кишені капають... просто так.
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04.07.2025 21:35 Відповісти
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500 євро з дорослого, це скільки треба працювати в Нідерландах щоб заробити 500 євро? 2 дні?
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04.07.2025 20:46 Відповісти
Трохи більше тижня з урахувааням податків.
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04.07.2025 21:03 Відповісти
В середньому аренда хати в НЛ 1400-1700 євро на місяць. Без меблів і покриття на полу. Якшо з ламінатом і ******* - дорожче. Кому цікаво - можете подивитися тут: funda.nl
Плюс залог за 3-5 місяців наперед, який потім іноді важко вибити назад. Плюс треба надати справку з роботи і виписку з банківського рахунку за пів року. Плюс біженцям не дуже бажають сдавати.
Тож 244 євро за місяць - то просто даром.
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04.07.2025 21:09 Відповісти
І що ви маєте за 244? Кімната на двох, на 4х? І ті хто робить не хоче, харчуються і живуть задарма? Ще й мабуть приплачують їм?
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04.07.2025 21:20 Відповісти
Ті, хто не роблять - так. Живуть задарма, отримують харчування і якісь копійки на пиво з цигарками. Я не знаю точно скільки. Єврів 50 на місяць..
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04.07.2025 21:36 Відповісти
даром!? 244 це за койку в кімнаті 16 квадратів, чи меньше, на чотири особи
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04.07.2025 21:50 Відповісти
Наше бидло думає, що в Нідерландах всім євро в кишені капають... просто так.
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04.07.2025 21:35 Відповісти
Вони помиляються. Євро в кишеню капають просто так в Бельгії. В НЛ не дуже розгуляєшся.
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04.07.2025 21:39 Відповісти
А от Таке бидло як ти завжди знає шо думають інші
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04.07.2025 21:47 Відповісти
Он, як московити, заляпали лайном по мережі!! Одразу видно мішєбратіяв у личак, в країнах Західних Партнерів України!
Смерть сруськім московитам!
Слава Україні! Дякуємо, Західним Партнерам, за допомогу Україні!
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04.07.2025 21:54 Відповісти
Правильно. Давно пора. Кому не нравится- до дому, до хаты. Европе нужно бороться с экономическими бежанцами уже вчера.
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04.07.2025 21:55 Відповісти
 
 