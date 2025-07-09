Все страны НАТО должны усилить ОПК, чтобы помочь Украине, - Рютте

Для того, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией, все страны Североатлантического Альянса должны наращивать объемы своей военной промышленности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, передает Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чтобы поддержать Украину и обеспечить наших военных необходимым оборудованием и боеприпасами, мы должны усилить наш оборонно-промышленный потенциал по обе стороны Атлантики", - заявил Рютте.

Он отметил, что один из крупнейших потенциалов для роста оборонной промышленности имеет Германия.

"Немецкие отрасли мирового класса и предприниматели способны наращивать производство, внедрять инновации и достигать результатов", - сказал генсек Альянса.

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Также Рютте отметил, что среди стран Европы Германия является крупнейшим донором военной помощи Украине.

"Германия поддерживает украинский народ, чтобы он мог защищать свою свободу сегодня и сдерживать дальнейшую агрессию в будущем", - добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что Германия будет продолжать поддерживать противовоздушную оборону Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Мерц на встрече с генсеком НАТО Рютте.

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