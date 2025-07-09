Всі країни НАТО мають посилити ОПК, щоб допомогти Україні, - Рютте

Для того, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією всі країни Північноатлантичного Альянсу мають нарощувати обсяги своєї військової промисловості.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, передає Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щоб підтримати Україну та забезпечити наших військових необхідним обладнанням та боєприпасами, ми повинні посилити наш оборонно-промисловий потенціал по обидва боки Атлантики",- заявив Рютте.

Він зауважив, що один із найбільших потенціалів для росту оборонної промисловості має Німеччина.

"Німецькі галузі світового класу та підприємці здатні нарощувати виробництво, впроваджувати інновації та досягати результатів", - сказав генсек Альянсу.

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Також Рютте зазначив, що серед країн Європи Німеччина є найбільшим донором військової допомоги Україні.

"Німеччина підтримує український народ, щоб він міг захищати свою свободу сьогодні та стримувати подальшу агресію у майбутньому", - додав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що Німеччина продовжуватиме підтримувати протиповітряну оборону України. Про це заявив канцлер ФРН Мерц на зустрічі з генсеком НАТО Рютте.

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