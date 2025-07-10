Європа за час великої війни надала Україні до 54 мільярдів євро оборонної підтримки проти 60 мільярдів від США, – єврокомісар
Оборонна підтримка України з боку Європи за час повномасштабної війни склала близько 52 млрд євро або 54 млрд євро, тоді як із боку США – трохи більше 60 млрд євро, що менше 0,1% їхнього ВВП.
Про це заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андріс Кубілюс на полях URC2025 в Римі, передає Інтерфакс-Україна.
"Коли щойно завершився саміт НАТО, і всі європейські держави-члени, а також держави-члени НАТО зобов'язалися збільшити видатки на оборону до 5% ВВП, я не розумію такої військової логіки з нашого боку", – сказав Кубілюс.
"Коли ми розуміємо, що Україна захищає нас, як передова лінія, як перша лінія нашої оборони, ми все ще не інвестуємо в їхню оборону так, як інвестуємо в нашу власну оборону. Логіка підказує, що ми повинні зробити щось набагато більше, щоб підтримати оборону України", – наголосив він.
У дискусії про вигоди Європейського Союзу від вступу України Кубілюс порадив подивитися, чого Україна досягла в обороні, а також у нових технологіях і військовій промисловості.
"І я розумію, що на європейському континенті є лише дві армії. [...] І коли німецькі розвідувальні служби прогнозують, що Росія може бути готова перевірити нас, перевірити наше обладнання за три-п'ять років, з її армією, яка пройшла бойове випробування і, на мій погляд, є сильнішою, ніж на самому початку війни, я можу сказати, що для нас було б великою помилкою не інтегрувати Україну якомога швидше в нашу спільноту. Тому що так ми зможемо мати на своєму боці ще одну випробувану в боях армію, здатну використовувати також мільйони дронів, і з дуже розвиненою оборонною промисловістю", – вважає Кубілюс.
Раніше стало відомо, що Німеччина витратить 25 млрд євро на танки для стримування Росії.
До того з посиланням на дані дослідження повідомлялося, що Європа має збільшити витрати на оборону в п'ять разів, щоб стримати Росію.
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Логіка підказує, що ми повинні зробити щось набагато більше, щоб підтримати оборону України", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/n3562473
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