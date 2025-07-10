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Новини
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Європа за час великої війни надала Україні до 54 мільярдів євро оборонної підтримки проти 60 мільярдів від США, – єврокомісар

Європа за час великої війни надала Україні до 54 мільярдів євро оборонної підтримки проти 60 мільярдів від США, – єврокомісар

Оборонна підтримка України з боку Європи за час повномасштабної війни склала близько 52 млрд євро або 54 млрд євро, тоді як із боку США – трохи більше 60 млрд євро, що менше 0,1% їхнього ВВП.

Про це заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андріс Кубілюс на полях URC2025 в Римі, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли щойно завершився саміт НАТО, і всі європейські держави-члени, а також держави-члени НАТО зобов'язалися збільшити видатки на оборону до 5% ВВП, я не розумію такої військової логіки з нашого боку", – сказав Кубілюс.

"Коли ми розуміємо, що Україна захищає нас, як передова лінія, як перша лінія нашої оборони, ми все ще не інвестуємо в їхню оборону так, як інвестуємо в нашу власну оборону. Логіка підказує, що ми повинні зробити щось набагато більше, щоб підтримати оборону України", – наголосив він.

У дискусії про вигоди Європейського Союзу від вступу України Кубілюс порадив подивитися, чого Україна досягла в обороні, а також у нових технологіях і військовій промисловості.

"І я розумію, що на європейському континенті є лише дві армії. [...] І коли німецькі розвідувальні служби прогнозують, що Росія може бути готова перевірити нас, перевірити наше обладнання за три-п'ять років, з її армією, яка пройшла бойове випробування і, на мій погляд, є сильнішою, ніж на самому початку війни, я можу сказати, що для нас було б великою помилкою не інтегрувати Україну якомога швидше в нашу спільноту. Тому що так ми зможемо мати на своєму боці ще одну випробувану в боях армію, здатну використовувати також мільйони дронів, і з дуже розвиненою оборонною промисловістю", – вважає Кубілюс.

Раніше стало відомо, що Німеччина витратить 25 млрд євро на танки для стримування Росії.

До того з посиланням на дані дослідження повідомлялося, що Європа має збільшити витрати на оборону в п'ять разів, щоб стримати Росію.

Автор: 

оборона (532) допомога (1577) США (5009) фінансування (2075) Євросоюз (5278)


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Топ коментарі
+1
Ну тоді нехай скаже, скільки вона за цей час придбала кацапської нафти та газу
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10.07.2025 10:33 Відповісти
+1
Це ж було вже!

Логіка підказує, що ми повинні зробити щось набагато більше, щоб підтримати оборону України", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/n3562473

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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10.07.2025 10:41 Відповісти
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0.1% ВВП - за шо мова?
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10.07.2025 10:29 Відповісти
За те, що військова допомога, яку надали Україні, складає не більше 0.1% від ВВП країн НАТО.
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10.07.2025 10:39 Відповісти
Недавно литовський очільник сказав шо Литва надала допомоги Україні на1% - солідно
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10.07.2025 10:45 Відповісти
Литва - так, але що таке ВВП Литви порівнянно с ВВП США? А США тільки на 0.1%
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10.07.2025 10:47 Відповісти
Бачите - тепер ми вже разом вертаємся до мого першого допису - "за шо мова?"
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10.07.2025 10:53 Відповісти
У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 мільярда євро на імпорт російського викопного палива - лише на 1% менше, ніж попереднього року. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 мільярда євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року (с)
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10.07.2025 10:32 Відповісти
Ну тоді нехай скаже, скільки вона за цей час придбала кацапської нафти та газу
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10.07.2025 10:33 Відповісти
Це ж було вже!

Логіка підказує, що ми повинні зробити щось набагато більше, щоб підтримати оборону України", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/n3562473

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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10.07.2025 10:41 Відповісти
Ніякі гроші не варті життів українців....😡
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10.07.2025 10:50 Відповісти
114 мільярдів, за такі гроші потрібно найняти кіллера і прибити Путіна та його банду навіть тупим ножем.
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10.07.2025 10:50 Відповісти
ЕС заплатил за российское ископаемое топливо 21,9 миллиардов евро. Это превышает 18,7 миллиарда евро https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ финансовой помощи, которую блок направил Украине в 2024 году, сообщает 24 Канал
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10.07.2025 11:22 Відповісти
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10.07.2025 11:23 Відповісти

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