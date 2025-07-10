США виступають за негайне комплексне відновлення України після завершення бойових дій, - Келлог

США підтримують масштабне відновлення України після досягнення сталого миру, яке має охоплювати не лише інфраструктуру, а й соціальні та економічні наслідки війни.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Важливо, щоб за повним припиненням бойових дій невідкладно послідувало комплексне відновлення України", - сказав Келлог, наголосивши, що це офіційна позиція американської адміністрації.

Серед пріоритетів він назвав повернення викрадених Росією українських дітей, підтримку ветеранів для інтеграції у цивільне життя, а також масштабну операцію з розмінування.

Келлог зазначив, що США також зосереджені на довгостроковій стабільності, а не тимчасовому перемир’ї, оскільки лише це створить умови для впевнених інвестицій у відбудову України.

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