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Новини Відновлення України
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США виступають за негайне комплексне відновлення України після завершення бойових дій, - Келлог

кіт,келлог

США підтримують масштабне відновлення України після досягнення сталого миру, яке має охоплювати не лише інфраструктуру, а й соціальні та економічні наслідки війни.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Важливо, щоб за повним припиненням бойових дій невідкладно послідувало комплексне відновлення України", - сказав Келлог, наголосивши, що це офіційна позиція американської адміністрації.

Серед пріоритетів він назвав повернення викрадених Росією українських дітей, підтримку ветеранів для інтеграції у цивільне життя, а також масштабну операцію з розмінування.

Келлог зазначив, що США також зосереджені на довгостроковій стабільності, а не тимчасовому перемир’ї, оскільки лише це створить умови для впевнених інвестицій у відбудову України.

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Автор: 

США (23737) Келлог Кіт (177) війна в Україні (5182)


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Топ коментарі
+3
Щось забагато заяв як на сьогодні, мабуть к дощу,)
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10.07.2025 15:41 Відповісти
+3
як хвацько звучить !
негайне відновлення , але після закінчення 12 річної війни кіця краю якій не видно навіть в телесскоп ...
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10.07.2025 15:42 Відповісти
+2
Яке відновлення? Для початку війну потрібно виграти. Чи збираєтесь будувати дороги і перекладати плитку прямо під обстрілами?
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10.07.2025 15:44 Відповісти
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Щось забагато заяв як на сьогодні, мабуть к дощу,)
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10.07.2025 15:41 Відповісти
як хвацько звучить !
негайне відновлення , але після закінчення 12 річної війни кіця краю якій не видно навіть в телесскоп ...
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10.07.2025 15:42 Відповісти
Яке відновлення? Для початку війну потрібно виграти. Чи збираєтесь будувати дороги і перекладати плитку прямо під обстрілами?
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10.07.2025 15:44 Відповісти
Місцева влада Покровська вважає що так, саме час висаджувати квіти.
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10.07.2025 15:48 Відповісти
Я думаю це сша намікає нашим казнокрадам що якщо капітулюєте швидко і відмовитесь від своїх територій і притензій до Сосії то ми вам зразу ж дамо на роздербан пару мільярдів. Це мені напоминає як нам в 90-х обіцяли допомогу на розбудову економіки аби ми тільки відмовились від ядерної зброї. В результаті ми і опинилися в такій сраці
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10.07.2025 16:01 Відповісти
За шо тільки США не виступають - за допомогу яка відповідає масштабу цієї війни - не виступають - за те шоб назвати путлєра вбивцею - не виступають і тд
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10.07.2025 15:44 Відповісти
Треба глянути в календар, певно, сьогодні свято - "День відновлення". Як інакше пояснити те, що нас з самого ранку всі підряд "відновлюють", я не знаю.
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10.07.2025 15:45 Відповісти
"Не діли шкуру невбитого ведмедя".
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10.07.2025 15:46 Відповісти
США виступають за негайне комплексне відновлення України після завершення бойових дій
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10.07.2025 15:49 Відповісти
В каких границах Украины вы собираетесь это делать? }{уйло вон 4 области + Крым "своими" записал. Вы Запорожье с Херсоном восстанавливать собираетесь? Или }{уйлу их подарите? А Донецк, Луганск и Симферополь чем хуже?
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10.07.2025 16:06 Відповісти
 
 