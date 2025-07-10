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Новости Восстановление Украины
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США выступают за немедленное комплексное восстановление Украины после завершения боевых действий, - Келлог

кіт,келлог

США поддерживают масштабное восстановление Украины после достижения устойчивого мира, которое должно охватывать не только инфраструктуру, но и социальные и экономические последствия войны.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

"Важно, чтобы за полным прекращением боевых действий безотлагательно последовало комплексное восстановление Украины", - сказал Келлог, подчеркнув, что это официальная позиция американской администрации.

Среди приоритетов он назвал возвращение похищенных Россией украинских детей, поддержку ветеранов для интеграции в гражданскую жизнь, а также масштабную операцию по разминированию.

Келлог отметил, что США также сосредоточены на долгосрочной стабильности, а не временном перемирии, поскольку только это создаст условия для уверенных инвестиций в восстановление Украины.

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Автор: 

США (27442) Кит Келлог (180) война в Украине (5142)


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Топ комментарии
+5
як хвацько звучить !
негайне відновлення , але після закінчення 12 річної війни кіця краю якій не видно навіть в телесскоп ...
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10.07.2025 15:42 Ответить
+4
Щось забагато заяв як на сьогодні, мабуть к дощу,)
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10.07.2025 15:41 Ответить
+3
Яке відновлення? Для початку війну потрібно виграти. Чи збираєтесь будувати дороги і перекладати плитку прямо під обстрілами?
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10.07.2025 15:44 Ответить
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Щось забагато заяв як на сьогодні, мабуть к дощу,)
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10.07.2025 15:41 Ответить
як хвацько звучить !
негайне відновлення , але після закінчення 12 річної війни кіця краю якій не видно навіть в телесскоп ...
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10.07.2025 15:42 Ответить
Яке відновлення? Для початку війну потрібно виграти. Чи збираєтесь будувати дороги і перекладати плитку прямо під обстрілами?
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10.07.2025 15:44 Ответить
Місцева влада Покровська вважає що так, саме час висаджувати квіти.
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10.07.2025 15:48 Ответить
Я думаю це сша намікає нашим казнокрадам що якщо капітулюєте швидко і відмовитесь від своїх територій і притензій до Сосії то ми вам зразу ж дамо на роздербан пару мільярдів. Це мені напоминає як нам в 90-х обіцяли допомогу на розбудову економіки аби ми тільки відмовились від ядерної зброї. В результаті ми і опинилися в такій сраці
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10.07.2025 16:01 Ответить
За шо тільки США не виступають - за допомогу яка відповідає масштабу цієї війни - не виступають - за те шоб назвати путлєра вбивцею - не виступають і тд
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10.07.2025 15:44 Ответить
Треба глянути в календар, певно, сьогодні свято - "День відновлення". Як інакше пояснити те, що нас з самого ранку всі підряд "відновлюють", я не знаю.
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10.07.2025 15:45 Ответить
"Не діли шкуру невбитого ведмедя".
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10.07.2025 15:46 Ответить
США виступають за негайне комплексне відновлення України після завершення бойових дій
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10.07.2025 15:49 Ответить
В каких границах Украины вы собираетесь это делать? }{уйло вон 4 области + Крым "своими" записал. Вы Запорожье с Херсоном восстанавливать собираетесь? Или }{уйлу их подарите? А Донецк, Луганск и Симферополь чем хуже?
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10.07.2025 16:06 Ответить
Закликанти
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10.07.2025 16:17 Ответить
Це вони підигрують Зеленському. Той весь час про заходи після перемоги під час миру.
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10.07.2025 16:27 Ответить
І відновлять Україну. І вступить Україна в ЄС. І вступить Україна в НАТО. І дадуть кожному українцю по тоні золота. Тільки потім, колись там. Віримо!
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10.07.2025 16:43 Ответить
 
 