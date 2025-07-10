США выступают за немедленное комплексное восстановление Украины после завершения боевых действий, - Келлог

США поддерживают масштабное восстановление Украины после достижения устойчивого мира, которое должно охватывать не только инфраструктуру, но и социальные и экономические последствия войны.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

"Важно, чтобы за полным прекращением боевых действий безотлагательно последовало комплексное восстановление Украины", - сказал Келлог, подчеркнув, что это официальная позиция американской администрации.

Среди приоритетов он назвал возвращение похищенных Россией украинских детей, поддержку ветеранов для интеграции в гражданскую жизнь, а также масштабную операцию по разминированию.

Келлог отметил, что США также сосредоточены на долгосрочной стабильности, а не временном перемирии, поскольку только это создаст условия для уверенных инвестиций в восстановление Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог сравнил масштабы ударов РФ по Украине со Второй мировой войной: "Это должно остановиться!"