США выступают за немедленное комплексное восстановление Украины после завершения боевых действий, - Келлог
США поддерживают масштабное восстановление Украины после достижения устойчивого мира, которое должно охватывать не только инфраструктуру, но и социальные и экономические последствия войны.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".
"Важно, чтобы за полным прекращением боевых действий безотлагательно последовало комплексное восстановление Украины", - сказал Келлог, подчеркнув, что это официальная позиция американской администрации.
Среди приоритетов он назвал возвращение похищенных Россией украинских детей, поддержку ветеранов для интеграции в гражданскую жизнь, а также масштабную операцию по разминированию.
Келлог отметил, что США также сосредоточены на долгосрочной стабильности, а не временном перемирии, поскольку только это создаст условия для уверенных инвестиций в восстановление Украины.
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