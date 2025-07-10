Переговори з РФ можливі лише після завершення всіх обмінів, про які домовились у Стамбулі, - Зеленський
Поки не завершили обміни, узгоджені на другій зустрічі в Стамбулі, говорити про повноцінні переговори між Україною та РФ зарано.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зеленський зазначив, що якщо ми говоримо про серйозний результат і закінчення війни, то треба готувати зустріч на рівні лідерів.
"Як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату. Безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів - це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова і гарантії за столом перемовин", - додав він.
"Що стосується майданчика, я вдячний італійській стороні, Ватикану…Я дуже радий, що Ватикан відкритий. Також у нас є пропозиція від Австрії, Швейцарії і є прямі пропозиції від турецької сторони", - зазначив Зеленський.
Президент України додав, що попри всі пропозиції говорити про наступні переговори ще зарано.
"Ми повинні отримати результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. А саме закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати підготовку зустрічі на рівні лідерів. Приблизно так", - пояснив Зеленський.
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