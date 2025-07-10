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Новини Обмін полоненими переговори з РФ
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Переговори з РФ можливі лише після завершення всіх обмінів, про які домовились у Стамбулі, - Зеленський

зеленський

Поки не завершили обміни, узгоджені на другій зустрічі в Стамбулі, говорити про повноцінні переговори між Україною та РФ зарано.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що якщо ми говоримо про серйозний результат і закінчення війни, то треба готувати зустріч на рівні лідерів.

"Як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату. Безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів - це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова і гарантії за столом перемовин", - додав він.

"Що стосується майданчика, я вдячний італійській стороні, Ватикану…Я дуже радий, що Ватикан відкритий. Також у нас є пропозиція від Австрії, Швейцарії і є прямі пропозиції від турецької сторони", - зазначив Зеленський.

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Президент України додав, що попри всі пропозиції говорити про наступні переговори ще зарано.

"Ми повинні отримати результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. А саме закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати підготовку зустрічі на рівні лідерів. Приблизно так", - пояснив Зеленський.

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Зеленський Володимир (24688) обмін (1257) переговори з Росією (1327)


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10.07.2025 20:45 Відповісти
Уміщє,а ж страшно.
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10.07.2025 20:47 Відповісти
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни...
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10.07.2025 21:08 Відповісти
Вже не знає яку відмазку ще вигадати і як можна ще потягнути час.
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10.07.2025 20:50 Відповісти
Ти, Зеленський готов домовлятися і говорити про все окрім закінчення війни, бо це кінець твоєї влади і влади усій твоїй шобли, то що гинуть українці, що твоя країни стала гетто - тебе влаштовує.
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10.07.2025 20:56 Відповісти
Як він вже набрид всім ,про що переговори ? рашисти виставили ультиматум капітуляції України про це варто сказати щось чи потрібні нам переговори з ворогом який хоче знищити країну.
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10.07.2025 21:00 Відповісти
А кого він вважає в Україні лідером? Невже себе?
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10.07.2025 21:00 Відповісти
Перемовини КВН з КГБ ...
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10.07.2025 21:04 Відповісти
 
 