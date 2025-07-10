Переговоры с РФ возможны только после завершения всех обменов, о которых договорились в Стамбуле, - Зеленский

Пока не завершили обмены, согласованные на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Украиной и РФ рано.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский отметил, что если мы говорим о серьезном результате и окончании войны, то надо готовить встречу на уровне лидеров.

"Как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров - это желательный формат. Могут быть не только слова и гарантии за столом переговоров", - добавил он.

"Что касается площадки, я благодарен итальянской стороне, Ватикану...Я очень рад, что Ватикан открыт. Также у нас есть предложение от Австрии, Швейцарии и есть прямые предложения от турецкой стороны", - отметил Зеленский.

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Президент Украины добавил, что несмотря на все предложения говорить о следующих переговорах еще рано.

"Мы должны получить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так", - пояснил Зеленский.