Буданов сподівається залишитися на чолі ГУР до кінця війни: "Якщо виживу"

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що планує залишитися на своїй посаді до закінчення війни з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз моя мрія — зупинити цю війну. Україна — країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим би я хотів займатися", - зазначив Буданов.

Наступного місяця буде п'ять років перебування на посаді очільника ГУР. Коли журналіст нагадав про це, він додав: "Якщо я виживу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ мають політичну мету – увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов

Потім він пояснив, що "може статися будь-що", і розповів про меморіал у його відомстві, присвячений розвідникам, загиблим під час виконання службових обов'язків.

Також Буданов прокоментував відновлення постачання американської допомоги Україні.

Він вважає, що підтримка з боку США продовжиться "найближчим часом" — зокрема, Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

За його словами, позиція президента США Дональда Трампа послідовна і його не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ: "Як керівник спецслужби я знаю більше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо вразливих місць у Росії