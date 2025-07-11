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Буданов сподівається залишитися на чолі ГУР до кінця війни: "Якщо виживу"

Буданов планує лишатися на чолі ГУР МОУ до кінця війни з РФ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що планує залишитися на своїй посаді до закінчення війни з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз моя мрія — зупинити цю війну. Україна — країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим би я хотів займатися", - зазначив Буданов.

Наступного місяця буде п'ять років перебування на посаді очільника ГУР. Коли журналіст нагадав про це, він додав: "Якщо я виживу".

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Потім він пояснив, що "може статися будь-що", і розповів про меморіал у його відомстві, присвячений розвідникам, загиблим під час виконання службових обов'язків.

Також Буданов прокоментував відновлення постачання американської допомоги Україні.

Він вважає, що підтримка з боку США продовжиться "найближчим часом" — зокрема, Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

За його словами, позиція президента США Дональда Трампа послідовна і його не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ: "Як керівник спецслужби я знаю більше".

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Автор: 

Буданов Кирило (508) ГУР (592)


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Топ коментарі
+13
Час цікавих історій від Буданова.Ні одна гнида зелена не покинула крісло.Повинен був звільнитися після 2022р,коли не побачив підготовки рахи до вторгнення.
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11.07.2025 15:58 Відповісти
+9
Слідкуй за тиском, Кирило. Стільки кави пити...Тоді виживеш.
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11.07.2025 15:58 Відповісти
+6
Та у нього працює Бурба жінка Гогішвілі. Ми не пропадемо !
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11.07.2025 16:00 Відповісти
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Слідкуй за тиском, Кирило. Стільки кави пити...Тоді виживеш.
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11.07.2025 15:58 Відповісти
Разом з Малюком -обличчя нової України, як а лушперить парашинців аж пірья летить. Однак Малюка на сайті майже не трогають. З чого б це? Повага до контори глибокого буріння? Бояться , що й до них добуряться?
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11.07.2025 16:03 Відповісти
Час цікавих історій від Буданова.Ні одна гнида зелена не покинула крісло.Повинен був звільнитися після 2022р,коли не побачив підготовки рахи до вторгнення.
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11.07.2025 15:58 Відповісти
Все він бачив і говорив про це, але його чомусь ніхто не слухав.

https://twitter.com/share?text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F182645-golova-ukrainskoi-rozvidki-ozvuciv-mozlivij-period-napadu-rosii%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F182645-golova-ukrainskoi-rozvidki-ozvuciv-mozlivij-period-napadu-rosii%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F182645-golova-ukrainskoi-rozvidki-ozvuciv-mozlivij-period-napadu-rosii%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps

https://suspilne.media/author/tetana-avorovic/

21 листопада 2021, 11:04

Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня - на початку лютого 2022 року.

Про це https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ інтерв'ю виданню Military Times.
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11.07.2025 16:16 Відповісти
Значить так "говорив"
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11.07.2025 16:22 Відповісти
У серпні 2021-го Єрмаку й Кулебі у Держдепі сказали закінчувати
із кавою, брати лопати та копати окопи. Буданов, до речі, не голосував
за воєнний стан напередодні 24.02.22-го. Проголосували "за"
Залужний і Резніков.
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11.07.2025 17:03 Відповісти
Це якби він мав сумління
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11.07.2025 16:24 Відповісти
Та у нього працює Бурба жінка Гогішвілі. Ми не пропадемо !
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11.07.2025 16:00 Відповісти
Ще невідомо, хто у кого працює...
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11.07.2025 16:34 Відповісти
Получить всего-то три генеральских звания за пять лет... Сочувствую. На счет будущего тоже не секрет, это совсем не пост посла.
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11.07.2025 16:01 Відповісти
"Україна - країна можливостей." Це вже не смішно. Чесно.
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11.07.2025 16:02 Відповісти
Це чиста правда!
Просто не для всіх
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11.07.2025 16:35 Відповісти
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11.07.2025 16:02 Відповісти
"Зупинити війну"?Яким чином?Голова розвідки може чіткіше думку висловлювати?
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11.07.2025 16:06 Відповісти
скоріш за все він просто "говоряща голова" , справжній керівник розвідки ніколи не буде роздавати СМІ інтервю по 4-5 разів на місяць
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11.07.2025 16:31 Відповісти
Живі будем - не помрем!
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11.07.2025 16:07 Відповісти
А що, в кабiнетi стрiляють вже? Чи бомби кидають?
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11.07.2025 16:19 Відповісти
Дружину ж "отруїли".
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11.07.2025 16:37 Відповісти
Ботоксом 🤣🤣🤣
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11.07.2025 17:30 Відповісти
Ну просто, що називається, до сліз
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11.07.2025 16:23 Відповісти
Він досі там п'є каву в одному будинку з кацапом?
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11.07.2025 16:25 Відповісти
хіба гогі то кацап?
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11.07.2025 16:37 Відповісти
Якщо по паспорту - то так, кацап.
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11.07.2025 16:38 Відповісти
Але ж... Як там в анекдоті: б'ють не по паспорту, а по рилу.
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11.07.2025 16:39 Відповісти
Цей чорт якимось незрозумілим чином був призначений заступником міністра МВС, до такого рила не дуже то й дотягнешся. Ще й спав з Будановим (маю на увазі - під одним дахом).
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11.07.2025 16:46 Відповісти
Я у сортах гівна не розбираюсь.
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11.07.2025 17:01 Відповісти
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11.07.2025 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=a2o_cSnKf1Y
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11.07.2025 16:35 Відповісти
все вы выживите, простой украинец или выживет
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11.07.2025 16:47 Відповісти
На цій посаді (та багатьох інших) повинен бути скучний службовець, про якого ніхто не міг би нічого сказати та взагалі згадати його прізвище. Тіпа "М" у Бонда. Но у зеленої банди всі повинні бути потужними балаболами, шоуменами та солодкими пиріжками. Ще і з Мендель або Гогілашвілі під ковдрою.
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11.07.2025 17:31 Відповісти
"Зараз моя мрія - зупинити цю війну. Україна - країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим би я хотів займатися", - зазначив Буданов.
Наступного місяця буде п'ять років перебування на посаді очільника ГУР. Коли журналіст нагадав про це, він додав: "Якщо я виживу".

або.... якщо куля в лоб то куля в лоб
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11.07.2025 17:54 Відповісти
 
 