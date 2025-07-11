Буданов сподівається залишитися на чолі ГУР до кінця війни: "Якщо виживу"
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що планує залишитися на своїй посаді до закінчення війни з Росією.
Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз моя мрія — зупинити цю війну. Україна — країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим би я хотів займатися", - зазначив Буданов.
Наступного місяця буде п'ять років перебування на посаді очільника ГУР. Коли журналіст нагадав про це, він додав: "Якщо я виживу".
Потім він пояснив, що "може статися будь-що", і розповів про меморіал у його відомстві, присвячений розвідникам, загиблим під час виконання службових обов'язків.
Також Буданов прокоментував відновлення постачання американської допомоги Україні.
Він вважає, що підтримка з боку США продовжиться "найближчим часом" — зокрема, Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.
За його словами, позиція президента США Дональда Трампа послідовна і його не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ: "Як керівник спецслужби я знаю більше".
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https://suspilne.media/author/tetana-avorovic/
21 листопада 2021, 11:04
Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня - на початку лютого 2022 року.
Про це https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ інтерв'ю виданню Military Times.
із кавою, брати лопати та копати окопи. Буданов, до речі, не голосував
за воєнний стан напередодні 24.02.22-го. Проголосували "за"
Залужний і Резніков.
Бурбажінка Гогішвілі. Ми не пропадемо !
Просто не для всіх
Наступного місяця буде п'ять років перебування на посаді очільника ГУР. Коли журналіст нагадав про це, він додав: "Якщо я виживу".
або.... якщо куля в лоб то куля в лоб