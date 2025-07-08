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Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо вразливих місць у Росії

Буданов доповів Зеленському щодо ударів України по Росії

Президент України Володимир Зеленський заслухав 8 липня доповідь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в Росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває - реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо наради з усіма українськими послами, запланованої на 21 липня.

"Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії", - додав він.

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Нагадаємо, напередодні далекобійні дрони ГУР МОУ уразили Ільський НПЗ ім. А.Шамара в Краснодарському краї Росії. Це НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

Автор: 

Буданов Кирило (507) Зеленський Володимир (24663) росія (66594) Удари по РФ (410)


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Топ коментарі
+10
Два блогери
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08.07.2025 20:59 Відповісти
+8
Очільник Головного управління розвідки доповідає кловану з КВНу...
Ось так і виглядає Кінець Світу...
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08.07.2025 21:05 Відповісти
+7
Зеленський заслухав доповідь?
Єрмак заслухав доповідь!
Зеленський просто був присутній і виконував роль ширми, як Стефанішина.
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08.07.2025 21:08 Відповісти
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Куди може дістати наша зброя - там рашка і вразлива
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08.07.2025 20:59 Відповісти
Два блогери
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08.07.2025 20:59 Відповісти
The Show Must Go On.
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08.07.2025 21:08 Відповісти
Два кольори...
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08.07.2025 21:31 Відповісти
Эдуард Мизин директор ПриватБанка в Мариуполе в 2022 году сдавал места дислокации Азова и морпехов российским войскам что помогло Росси так быстро захватить Мариуполь!!! НАКАЖИТЕ ЭТУ ТВАРЬ СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯМ!
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08.07.2025 22:00 Відповісти
Бить ватных гнид по яйцам бить так чтобы искры из глаз сыпались ,больно бить тварюк и сильно.
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08.07.2025 20:59 Відповісти
Очільник Головного управління розвідки доповідає кловану з КВНу...
Ось так і виглядає Кінець Світу...
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08.07.2025 21:05 Відповісти
Валєра, паслушай ло умниє люді хаварят
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08.07.2025 21:07 Відповісти
Зеленський заслухав доповідь?
Єрмак заслухав доповідь!
Зеленський просто був присутній і виконував роль ширми, як Стефанішина.
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08.07.2025 21:08 Відповісти
стефанішіна звізда тік тока!
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08.07.2025 21:19 Відповісти
скоро будут увязвимые места в ваших жопах
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08.07.2025 21:09 Відповісти
а, нахера там єрмачина, за будановим ховається?
зе!поц, хоч розуміє на скільки воно нікчемне з постійною присутністю єрмачини біля себе?
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08.07.2025 21:17 Відповісти
В россіі найвразливіше місце це русскій язик.
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08.07.2025 21:18 Відповісти
Найвразливіше місце рашки - кававялті .
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08.07.2025 21:26 Відповісти
Доклад Буратіни таваріщу Пуйлу про можливі удари.
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08.07.2025 21:27 Відповісти
про вразливі місця 3,14дерації і американська розвідка знає,але єрмак не дає "зезеденту" дозволу на знищення рашистських "вразливих",Одним із вразливих місць 3,14дерації є ОП (офіс путлєра) В Україні
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08.07.2025 21:33 Відповісти
Самальоти літять, бамбіть будєм - висловлювання вави перед 22-м роком, тепер дасть доручення, куди бомби скидати
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08.07.2025 21:33 Відповісти
Помощник Валуєва в постелі все розбовкав про вразлівіє місця.
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08.07.2025 21:34 Відповісти
Янелох, смотри куда лупить надо. Готовая мишень диаметром 40-50 км, не промажешь.
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08.07.2025 21:41 Відповісти
Для початку потрібно звільнити найбільш одіозних та продажних гнид - єрмака. татарова, гєтманнцєва, смєлянского, умєрова і суттєво зменшити номенклатурним підарасам привілеї... А от таких як Рєхнік(ов треба показово повісити за ного головою вниз... і це як мінімум! Краще спороти животи і повісити на власних кишках а всфх його ********* і суку прости придушити... Тварі...
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08.07.2025 21:42 Відповісти
Янєлох з Козтрьом почитали статтю в Politico і вирішили влаштувати виставу для критиків, типу, «Дивіться, Єрмак не намагається звільнити Буданова.».
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08.07.2025 21:43 Відповісти
За наказом товариша полковника з ФСБ Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо вразливих місць у Росії
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08.07.2025 22:14 Відповісти
"Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо вразливих місць у Росії"

как-то луку напомнило: я вот тут карты привез, сейчас покажу откуда они нападение планировали
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08.07.2025 22:15 Відповісти
Тобто Ермак все послухав і зараз настучить у хремль
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08.07.2025 22:18 Відповісти
 
 