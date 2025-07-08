"Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо вразливих місць у Росії"

Президент України Володимир Зеленський заслухав 8 липня доповідь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в Росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває - реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо наради з усіма українськими послами, запланованої на 21 липня.

"Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії", - додав він.

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Нагадаємо, напередодні далекобійні дрони ГУР МОУ уразили Ільський НПЗ ім. А.Шамара в Краснодарському краї Росії. Це НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.