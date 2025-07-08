РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10175 посетителей онлайн
Новости
993 17

Зеленский заслушал доклад Буданова об уязвимых местах в России

Буданов доложил Зеленскому о ударах Украины по России

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал 8 июля доклад главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Был сегодня доклад руководителя ГУР относительно уязвимых мест, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается - реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги относительно совещания со всеми украинскими послами, запланированного на 21 июля.

"Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ поразили химзавод по производству боевых частей для "Шахедов" в Московской области РФ, - Генштаб

Напомним, накануне дальнобойные дроны ГУР МОУ поразили Ильский НПЗ им. А.Шамара в Краснодарском крае России. Это НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

Автор: 

Буданов Кирилл (471) Зеленский Владимир (21160) россия (96521) Удары по РФ (408)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Два блогери
показать весь комментарий
08.07.2025 20:59 Ответить
+2
Куди може дістати наша зброя - там рашка і вразлива
показать весь комментарий
08.07.2025 20:59 Ответить
+2
Очільник Головного управління розвідки доповідає кловану з КВНу...
Ось так і виглядає Кінець Світу...
показать весь комментарий
08.07.2025 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди може дістати наша зброя - там рашка і вразлива
показать весь комментарий
08.07.2025 20:59 Ответить
Два блогери
показать весь комментарий
08.07.2025 20:59 Ответить
The Show Must Go On.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:08 Ответить
Два кольори...
показать весь комментарий
08.07.2025 21:31 Ответить
Бить ватных гнид по яйцам бить так чтобы искры из глаз сыпались ,больно бить тварюк и сильно.
показать весь комментарий
08.07.2025 20:59 Ответить
Очільник Головного управління розвідки доповідає кловану з КВНу...
Ось так і виглядає Кінець Світу...
показать весь комментарий
08.07.2025 21:05 Ответить
Валєра, паслушай ло умниє люді хаварят
показать весь комментарий
08.07.2025 21:07 Ответить
Зеленський заслухав доповідь?
Єрмак заслухав доповідь!
Зеленський просто був присутній і виконував роль ширми, як Стефанішина.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:08 Ответить
стефанішіна звізда тік тока!
показать весь комментарий
08.07.2025 21:19 Ответить
скоро будут увязвимые места в ваших жопах
показать весь комментарий
08.07.2025 21:09 Ответить
а, нахера там єрмачина, за будановим ховається?
зе!поц, хоч розуміє на скільки воно нікчемне з постійною присутністю єрмачини біля себе?
показать весь комментарий
08.07.2025 21:17 Ответить
В россіі найвразливіше місце це русскій язик.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:18 Ответить
Найвразливіше місце рашки - кававялті .
показать весь комментарий
08.07.2025 21:26 Ответить
Доклад Буратіни таваріщу Пуйлу про можливі удари.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:27 Ответить
про вразливі місця 3,14дерації і американська розвідка знає,але єрмак не дає "зезеденту" дозволу на знищення рашистських "вразливих",Одним із вразливих місць 3,14дерації є ОП (офіс путлєра) В Україні
показать весь комментарий
08.07.2025 21:33 Ответить
Самальоти літять, бамбіть будєм - висловлювання вави перед 22-м роком, тепер дасть доручення, куди бомби скидати
показать весь комментарий
08.07.2025 21:33 Ответить
Помощник Валуєва в постелі все розбовкав про вразлівіє місця.
показать весь комментарий
08.07.2025 21:34 Ответить
 
 