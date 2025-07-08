Зеленский заслушал доклад Буданова об уязвимых местах в России
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал 8 июля доклад главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Был сегодня доклад руководителя ГУР относительно уязвимых мест, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается - реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги относительно совещания со всеми украинскими послами, запланированного на 21 июля.
"Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии", - добавил он.
Напомним, накануне дальнобойные дроны ГУР МОУ поразили Ильский НПЗ им. А.Шамара в Краснодарском крае России. Это НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.
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Ось так і виглядає Кінець Світу...
Єрмак заслухав доповідь!
Зеленський просто був присутній і виконував роль ширми, як Стефанішина.
зе!поц, хоч розуміє на скільки воно нікчемне з постійною присутністю єрмачини біля себе?