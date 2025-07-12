РФ демонструє загрозливу активність під водою та в космосі, - глава Генштабу Франції Бюркар

Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Бюркар заявив про "вкрай тривожну" активність Росії під водою та в космосі.

Його заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Високопоставлений військовий розповів, що російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море, щоб контролювати зони, важливі для Франції. Він назвав Кремль "постійною загрозою".

За словами Бюркара, РФ також використовує супутники для стеження за французьким обладнанням або створення перешкод у його роботі. Окрім цього, військовий вказав на ознаки спроб Росії мілітаризувати космос, що, за його словами, "ймовірно є порушенням міжнародного права".

Також глава Генштабу Франції згадав про зростання загроз у світі, зокрема на Близькому Сході. Він додав, що відповідь цим викликам "ймовірно потребуватиме певних витрат".

Видання пише, що Франція планує збільшити свій військовий бюджет до 67,4 млрд євро до 2030 року.

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