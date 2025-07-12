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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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РФ демонструє загрозливу активність під водою та в космосі, - глава Генштабу Франції Бюркар

Глава Генштабу Франції вказав на загрозливу активність РФ

Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Бюркар заявив про "вкрай тривожну" активність Росії під водою та в космосі.

Його заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Високопоставлений військовий розповів, що російські підводні човни регулярно діють у Північній Атлантиці та заходять у Середземне море, щоб контролювати зони, важливі для Франції. Він назвав Кремль "постійною загрозою".

За словами Бюркара, РФ також використовує супутники для стеження за французьким обладнанням або створення перешкод у його роботі. Окрім цього, військовий вказав на ознаки спроб Росії мілітаризувати космос, що, за його словами, "ймовірно є порушенням міжнародного права".

Також глава Генштабу Франції згадав про зростання загроз у світі, зокрема на Близькому Сході. Він додав, що відповідь цим викликам "ймовірно потребуватиме певних витрат".

Видання пише, що Франція планує  збільшити свій військовий бюджет до 67,4 млрд євро до 2030 року.

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Автор: 

космос (868) росія (66641) Франція (3127)


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Негайно збирайте коаліцію підводників та космонавтів.
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12.07.2025 02:20 Відповісти
Охочих підводників й космонавтів!)))
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12.07.2025 03:33 Відповісти
Франція планує збільшити свій військовий бюджет до 67,4 млрд євро до 2030 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3562861

Это меньше 2% ВВП. Этих 67,4 млрд. хоть на потери от воровства и откатов хватит?
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12.07.2025 02:31 Відповісти
І він таки дуже таки правий.
Потрібно блохастих звиздити і в космосі і на морях-океанах.
Давно час.
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12.07.2025 02:44 Відповісти
цю активність треба переводити під землю.
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12.07.2025 02:53 Відповісти
У кацапів є заводи космічної продукції, які виготовляють супутники, ракети тощо.
У України є можливість ******* ці заводи (але немає чим).
Немає заводів, немає загрозливої активності.
Улавлюєта логічну послідовність?
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12.07.2025 03:47 Відповісти
 
 