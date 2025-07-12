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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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РФ демонстрирует угрожающую активность под водой и в космосе, - глава Генштаба Франции Бюркар

Глава Генштаба Франции указал на угрожающую активность РФ

Начальник Генерального штаба обороны Франции Тьерри Бюркар заявил о "крайне тревожной" активности России под водой и в космосе.

Его заявление цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный военный рассказал, что российские подводные лодки регулярно действуют в Северной Атлантике и заходят в Средиземное море, чтобы контролировать зоны, важные для Франции. Он назвал Кремль "постоянной угрозой".

По словам Бюркара, РФ также использует спутники для слежения за французским оборудованием или создания препятствий в его работе. Кроме этого, военный указал на признаки попыток России милитаризировать космос, что, по его словам, "вероятно является нарушением международного права".

Также глава Генштаба Франции упомянул о росте угроз в мире, в частности на Ближнем Востоке. Он добавил, что ответ этим вызовам "вероятно потребует определенных затрат".

Издание пишет, что Франция планирует увеличить свой военный бюджет до 67,4 млрд евро до 2030 года.

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Автор: 

космос (789) россия (96568) Франция (3563)


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Топ комментарии
+5
цю активність треба переводити під землю.
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12.07.2025 02:53 Ответить
+4
Охочих підводників й космонавтів!)))
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12.07.2025 03:33 Ответить
+3
У кацапів є заводи космічної продукції, які виготовляють супутники, ракети тощо.
У України є можливість ******* ці заводи (але немає чим).
Немає заводів, немає загрозливої активності.
Улавлюєта логічну послідовність?
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12.07.2025 03:47 Ответить
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Негайно збирайте коаліцію підводників та космонавтів.
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12.07.2025 02:20 Ответить
Охочих підводників й космонавтів!)))
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12.07.2025 03:33 Ответить
Франція планує збільшити свій військовий бюджет до 67,4 млрд євро до 2030 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3562861

Это меньше 2% ВВП. Этих 67,4 млрд. хоть на потери от воровства и откатов хватит?
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12.07.2025 02:31 Ответить
І він таки дуже таки правий.
Потрібно блохастих звиздити і в космосі і на морях-океанах.
Давно час.
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12.07.2025 02:44 Ответить
цю активність треба переводити під землю.
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12.07.2025 02:53 Ответить
У кацапів є заводи космічної продукції, які виготовляють супутники, ракети тощо.
У України є можливість ******* ці заводи (але немає чим).
Немає заводів, немає загрозливої активності.
Улавлюєта логічну послідовність?
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12.07.2025 03:47 Ответить
Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Бюркар зробив це за дорученням президента. Щоб підготувати французів до росту військових затрат і зменшення соціалки.
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12.07.2025 04:37 Ответить
"...ймовірно є порушенням міжнародного права"... заледве чуть з крісла не впав, від сміху... Сильно сказав
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12.07.2025 05:39 Ответить
А 18-й пакет санкцій прийняти слабо для ЄС?
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12.07.2025 07:30 Ответить
Ця активність за ваші гроші
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12.07.2025 07:34 Ответить
Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Бюркар заявив про "вкрай тривожну" активність Росії під водою та в космосі.

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12.07.2025 07:35 Ответить
під водою, мається на увазі супутники роскосмоса?
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12.07.2025 08:02 Ответить
Ну так , у 24 році підчовен Архангельськ на аоду спустили , якийсь катер серії Якутськ . В Калінінграді клепабть БДК на 6600 тонн .

А так то да , санкції такі болючі для них , такі нищівні .
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12.07.2025 10:26 Ответить
 
 