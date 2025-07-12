РФ демонстрирует угрожающую активность под водой и в космосе, - глава Генштаба Франции Бюркар

Начальник Генерального штаба обороны Франции Тьерри Бюркар заявил о "крайне тревожной" активности России под водой и в космосе.

Его заявление цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный военный рассказал, что российские подводные лодки регулярно действуют в Северной Атлантике и заходят в Средиземное море, чтобы контролировать зоны, важные для Франции. Он назвал Кремль "постоянной угрозой".

По словам Бюркара, РФ также использует спутники для слежения за французским оборудованием или создания препятствий в его работе. Кроме этого, военный указал на признаки попыток России милитаризировать космос, что, по его словам, "вероятно является нарушением международного права".

Также глава Генштаба Франции упомянул о росте угроз в мире, в частности на Ближнем Востоке. Он добавил, что ответ этим вызовам "вероятно потребует определенных затрат".

Издание пишет, что Франция планирует увеличить свой военный бюджет до 67,4 млрд евро до 2030 года.

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