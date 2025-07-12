Росія найближчим часом не повернеться до мирної ліберальної демократії та продовжить нарощувати військовий потенціал, - Стубб.

У найближчі 5-10 років Росія не повернеться до мирної ліберальної демократії. Крім того, вона продовжить нарощувати військовий потенціал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Sydney Herald заявив президент Фінляндії Александр Стубб

"Я б сказав, що ця війна - найбільша тактична і стратегічна помилка в сучасній історії, тому що Путін мав намір умиротворити Україну. Але тепер вона стане членом Європейського Союзу, а в кінцевому підсумку і НАТО. Він мав намір розпустити НАТО. Але він просто подвоїв кордон з НАТО через Фінляндію. Він мав намір зруйнувати трансатлантичне партнерство. Що ж, разом ми тепер збільшуємо наші витрати на оборону до 5% від ВВП за 10 років. Він мав намір розпустити ЄС. Що ж, я ніколи не бачив його таким згуртованим. Він провалився по усіх статтях", — зазначив Стубб.

Він також висловив думку, що Путін навряд чи перевірятиме, чи діє 5 стаття Договору про НАТО.

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