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Новини
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Росія найближчим часом не повернеться до мирної ліберальної демократії та продовжить нарощувати військовий потенціал, - Стубб

Стубб про майбутнє Росії

У найближчі 5-10 років Росія не повернеться до мирної ліберальної демократії.  Крім того, вона продовжить нарощувати військовий потенціал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Sydney Herald  заявив президент Фінляндії Александр Стубб

"Я б сказав, що ця війна - найбільша тактична і стратегічна помилка в сучасній історії, тому що Путін мав намір умиротворити Україну. Але тепер вона стане членом Європейського Союзу, а в кінцевому підсумку і НАТО. Він мав намір розпустити НАТО. Але він просто подвоїв кордон з НАТО через Фінляндію. Він мав намір зруйнувати трансатлантичне партнерство. Що ж, разом ми тепер збільшуємо наші витрати на оборону до 5% від ВВП за 10 років. Він мав намір розпустити ЄС. Що ж, я ніколи не бачив його таким згуртованим. Він провалився по усіх статтях", — зазначив Стубб.

Він також висловив думку, що Путін навряд чи перевірятиме, чи діє 5 стаття Договору про НАТО.

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Автор: 

демократія (105) росія (66656) Стубб Александр (96)


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Топ коментарі
+5
В рашці була демократія? - багато я пропустив
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12.07.2025 08:25 Відповісти
+4
Не занимайтесь Россией занимайтесь российскими агентами в Европе!
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12.07.2025 08:28 Відповісти
+4
Ви прибацнуті? Коли вона там була, щоб туди вертатися? Це утворення кайфує від того , що вони вбивають і їдять людей. Дай бог щоб за 10 років західні чистоплюї зрозуміли це
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12.07.2025 08:57 Відповісти
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В рашці була демократія? - багато я пропустив
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12.07.2025 08:25 Відповісти
патомкі стукачєй і вєртухаєв могут пастроіть толька адін агромний ГУЛАГ-і расєя ім била єсть і будєт...
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12.07.2025 08:25 Відповісти
Не занимайтесь Россией занимайтесь российскими агентами в Европе!
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12.07.2025 08:28 Відповісти
Ви ще додайте думку "россия не виновата" або "врагов надо искать не в кремле а в Украине". Це таке постійно на каналах медведчука-мураєва озвучували. Хоча, дійсно российскої агентури в Україні багато.
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12.07.2025 08:38 Відповісти
Всё верно без предателей в тылу внешний враг не страшен "Троянский конь» подтвердит…
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12.07.2025 08:46 Відповісти
Ви праві, особливо у мирний час. Але порівнювати ці поняття неправильно, те що зараз робиться це жах.
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12.07.2025 08:50 Відповісти
Казніть нєльзя поміловать...
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12.07.2025 08:51 Відповісти
Где выберете поставить запятую вы там поставят запятую и вашим детям….
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12.07.2025 08:57 Відповісти
Ти правий. "Якщо ходить як качка і крякає як качка..". Неозброєним оком видно, це звичайний кацапський троль. Масово вкидають наративи московії.
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12.07.2025 09:00 Відповісти
А ты не согласен что Россия уже однозначно определилась быть фашистской и в данный момент нам мешают только российские агенты в Европе которые мешают нам получить таурусы, мешают нам получать военную помощь от Венгрии и словакии, мешают нам получать больше помощи от Испании и Италии, мешают нам получать больше помощи от Сербии и Хорватии, а Россией заниматься не нужно пусть сами россияне решают они христианское мирное государство или они Всемирный Исламский Халифат который нужно уничтожить!
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12.07.2025 09:31 Відповісти
Куди - куди "не повернеться"?...
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12.07.2025 08:38 Відповісти
Наївний Запад, в рашці ніколи не було ніякої ліберальної демократії, за часів Єльцина була відносна свобода преси і все. І крім того , що значить "умиротворити Україну", Ці слова у статті треба було написати в лапках. Може це переклад такий, бо Стубб нормальний політик і чудово все розуміє.
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12.07.2025 08:46 Відповісти
"Демократ" Єльцин з танків лупив по парламенту і привів до влади путлєра - а перестроїчник Горбачов тиждень мовчав про Чорнобильську катастрофу
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12.07.2025 08:59 Відповісти
Даже якщо ху ..ло здохнет, то ху....лостан не повернеться до мирної ліберальної демократії бо війна його суть, а здохли москалі це для нього не проблема, самки ще нарожають
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12.07.2025 08:55 Відповісти
Ви прибацнуті? Коли вона там була, щоб туди вертатися? Це утворення кайфує від того , що вони вбивають і їдять людей. Дай бог щоб за 10 років західні чистоплюї зрозуміли це
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12.07.2025 08:57 Відповісти
Як повернутися до того чого ніколи не було?
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12.07.2025 09:04 Відповісти
Збройний напад на сусідню країну це не помилка а злочин ...
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12.07.2025 09:30 Відповісти
Росія найближчим часом не повернеться до мирної ліберальної демократії та продовжить нарощувати військовий потенціал, - Стубб.

Та шо ти кажеш, не може бути. Ось так, взяв і розкрив секрет Полішенеля. Стубб він такий....Стубб
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12.07.2025 10:21 Відповісти
 
 