Россия в ближайшее время не вернется к мирной либеральной демократии и продолжит наращивать военный потенциал, - Стубб
В ближайшие 5-10 лет Россия не вернется к мирной либеральной демократии. Кроме того, она продолжит наращивать военный потенциал.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Sydney Herald заявил президент Финляндии Александр Стубб
"Я бы сказал, что эта война - самая большая тактическая и стратегическая ошибка в современной истории, потому что Путин намеревался умиротворить Украину. Но теперь она станет членом Европейского Союза, а в конечном итоге и НАТО. Он намеревался распустить НАТО. Но он просто удвоил границу с НАТО через Финляндию. Он намеревался разрушить трансатлантическое партнерство. Что ж, вместе мы теперь увеличиваем наши расходы на оборону до 5% от ВВП за 10 лет. Он намеревался распустить ЕС. Что ж, я никогда не видел его таким сплоченным. Он провалился по всем статьям", - отметил Стубб.
Он также выразил мнение, что Путин вряд ли будет проверять, действует ли 5 статья Договора о НАТО.
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Та шо ти кажеш, не може бути. Ось так, взяв і розкрив секрет Полішенеля. Стубб він такий....Стубб