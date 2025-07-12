Россия в ближайшее время не вернется к мирной либеральной демократии и продолжит наращивать военный потенциал, - Стубб

В ближайшие 5-10 лет Россия не вернется к мирной либеральной демократии. Кроме того, она продолжит наращивать военный потенциал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Sydney Herald заявил президент Финляндии Александр Стубб

"Я бы сказал, что эта война - самая большая тактическая и стратегическая ошибка в современной истории, потому что Путин намеревался умиротворить Украину. Но теперь она станет членом Европейского Союза, а в конечном итоге и НАТО. Он намеревался распустить НАТО. Но он просто удвоил границу с НАТО через Финляндию. Он намеревался разрушить трансатлантическое партнерство. Что ж, вместе мы теперь увеличиваем наши расходы на оборону до 5% от ВВП за 10 лет. Он намеревался распустить ЕС. Что ж, я никогда не видел его таким сплоченным. Он провалился по всем статьям", - отметил Стубб.

Он также выразил мнение, что Путин вряд ли будет проверять, действует ли 5 статья Договора о НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ демонстрирует угрожающую активность под водой и в космосе, - глава Генштаба Франции Бюркар