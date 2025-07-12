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Россия в ближайшее время не вернется к мирной либеральной демократии и продолжит наращивать военный потенциал, - Стубб

Стубб о будущем России

В ближайшие 5-10 лет Россия не вернется к мирной либеральной демократии. Кроме того, она продолжит наращивать военный потенциал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Sydney Herald заявил президент Финляндии Александр Стубб

"Я бы сказал, что эта война - самая большая тактическая и стратегическая ошибка в современной истории, потому что Путин намеревался умиротворить Украину. Но теперь она станет членом Европейского Союза, а в конечном итоге и НАТО. Он намеревался распустить НАТО. Но он просто удвоил границу с НАТО через Финляндию. Он намеревался разрушить трансатлантическое партнерство. Что ж, вместе мы теперь увеличиваем наши расходы на оборону до 5% от ВВП за 10 лет. Он намеревался распустить ЕС. Что ж, я никогда не видел его таким сплоченным. Он провалился по всем статьям", - отметил Стубб.

Он также выразил мнение, что Путин вряд ли будет проверять, действует ли 5 статья Договора о НАТО.

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Автор: 

демократия (491) россия (96568) Стубб Александр (95)


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Топ комментарии
+5
В рашці була демократія? - багато я пропустив
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12.07.2025 08:25 Ответить
+4
Не занимайтесь Россией занимайтесь российскими агентами в Европе!
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12.07.2025 08:28 Ответить
+4
Ви прибацнуті? Коли вона там була, щоб туди вертатися? Це утворення кайфує від того , що вони вбивають і їдять людей. Дай бог щоб за 10 років західні чистоплюї зрозуміли це
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12.07.2025 08:57 Ответить
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В рашці була демократія? - багато я пропустив
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12.07.2025 08:25 Ответить
патомкі стукачєй і вєртухаєв могут пастроіть толька адін агромний ГУЛАГ-і расєя ім била єсть і будєт...
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12.07.2025 08:25 Ответить
Не занимайтесь Россией занимайтесь российскими агентами в Европе!
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12.07.2025 08:28 Ответить
Ви ще додайте думку "россия не виновата" або "врагов надо искать не в кремле а в Украине". Це таке постійно на каналах медведчука-мураєва озвучували. Хоча, дійсно российскої агентури в Україні багато.
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12.07.2025 08:38 Ответить
Всё верно без предателей в тылу внешний враг не страшен "Троянский конь» подтвердит…
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12.07.2025 08:46 Ответить
Ви праві, особливо у мирний час. Але порівнювати ці поняття неправильно, те що зараз робиться це жах.
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12.07.2025 08:50 Ответить
Казніть нєльзя поміловать...
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12.07.2025 08:51 Ответить
Где выберете поставить запятую вы там поставят запятую и вашим детям….
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12.07.2025 08:57 Ответить
Ти правий. "Якщо ходить як качка і крякає як качка..". Неозброєним оком видно, це звичайний кацапський троль. Масово вкидають наративи московії.
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12.07.2025 09:00 Ответить
А ты не согласен что Россия уже однозначно определилась быть фашистской и в данный момент нам мешают только российские агенты в Европе которые мешают нам получить таурусы, мешают нам получать военную помощь от Венгрии и словакии, мешают нам получать больше помощи от Испании и Италии, мешают нам получать больше помощи от Сербии и Хорватии, а Россией заниматься не нужно пусть сами россияне решают они христианское мирное государство или они Всемирный Исламский Халифат который нужно уничтожить!
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12.07.2025 09:31 Ответить
Куди - куди "не повернеться"?...
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12.07.2025 08:38 Ответить
Наївний Запад, в рашці ніколи не було ніякої ліберальної демократії, за часів Єльцина була відносна свобода преси і все. І крім того , що значить "умиротворити Україну", Ці слова у статті треба було написати в лапках. Може це переклад такий, бо Стубб нормальний політик і чудово все розуміє.
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12.07.2025 08:46 Ответить
"Демократ" Єльцин з танків лупив по парламенту і привів до влади путлєра - а перестроїчник Горбачов тиждень мовчав про Чорнобильську катастрофу
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12.07.2025 08:59 Ответить
Даже якщо ху ..ло здохнет, то ху....лостан не повернеться до мирної ліберальної демократії бо війна його суть, а здохли москалі це для нього не проблема, самки ще нарожають
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12.07.2025 08:55 Ответить
Ви прибацнуті? Коли вона там була, щоб туди вертатися? Це утворення кайфує від того , що вони вбивають і їдять людей. Дай бог щоб за 10 років західні чистоплюї зрозуміли це
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12.07.2025 08:57 Ответить
Як повернутися до того чого ніколи не було?
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12.07.2025 09:04 Ответить
Збройний напад на сусідню країну це не помилка а злочин ...
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12.07.2025 09:30 Ответить
Росія найближчим часом не повернеться до мирної ліберальної демократії та продовжить нарощувати військовий потенціал, - Стубб.

Та шо ти кажеш, не може бути. Ось так, взяв і розкрив секрет Полішенеля. Стубб він такий....Стубб
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12.07.2025 10:21 Ответить
 
 