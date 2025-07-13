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Чоловіка мобілізували з порушенням процедури на Тернопільщині: обласний ТЦК ініціював перевірку

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки взяв до уваги інформацію, оприлюднену в ЗМІ щодо можливого порушення процедури мобілізації одного з громадян у Борщівському ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, з метою встановлення об’єктивної картини подій буде ініційована перевірка.

"Зазначаємо, що відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також постанови Кабінету Міністрів №560, кожен військовозобов’язаний має право на відстрочку у разі наявності передбачених підстав. У разі подання пакету документів, він підлягає обов’язковому розгляду, а заява - перевірці на відповідність вимогам", - наголошують у ТЦК.

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Також зазначається, що будь-які форми тиску, перешкоджання реалізації прав громадян, а також фальсифікація або навмисне затягування процесів у ТЦК - неприпустимі. У разі підтвердження порушень буде вжито відповідних дисциплінарних заходів за необхідності скеровано матеріали до правоохоронних органів.

"Ми закликаємо громадян не зволікати з повідомленням про можливі зловживання, надсилати інформацію у письмовому вигляді на гарячу лінію Тернопільського обласного ТЦК або звертатися до представників військової служби правопорядку.

Суспільна довіра, дотримання законів та рівність усіх перед ними - є основоположними принципами нашої роботи", - додають у військкоматі. 

Автор: 

Тернопіль (410) ТЦК та СП (714) Тернопільська область (612) Тернопільський район (16)


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Топ коментарі
+14
"ТЦК взяв до уваги інформацію.." Тобто "імєл он ввіду" вас і вашу інформацію.. У всякому разі чоловіку це вже не допоможе повернутися. Так Верховний суд повєлєл.
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13.07.2025 07:43 Відповісти
+11
"буде ініційована перевірка" - самі себе й "перевірять".
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13.07.2025 07:50 Відповісти
+6
Щяз зелені буряти прискачуть, відмазки ліпити.
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13.07.2025 07:52 Відповісти
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"ТЦК взяв до уваги інформацію.." Тобто "імєл он ввіду" вас і вашу інформацію.. У всякому разі чоловіку це вже не допоможе повернутися. Так Верховний суд повєлєл.
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13.07.2025 07:43 Відповісти
Якщо є законна підстава для відстрочки по інвалідності родича, чи по догляду, то зможе звільнитися зі служби, навіть, якщо його мобілізували вже. Якщо він інвалід, то, без контракту інвалідів не можуть мобілізувати.
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13.07.2025 08:00 Відповісти
Тобі ж написали, що не зможе навіть з відстрочкою і т.д., навіть якщо суд визнав мобілізацію незаконною, але ця процедура не є зворотньою.
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13.07.2025 08:22 Відповісти
Якщо він по догляду за родичем-інвалідом, чи сам інвалід- по прибутті в частину просто подасть рапорт на звільнення.
Але якщо він просто броньований агрофірмою чи спортивною школою- то так, буде Батьківщину захищати, в чому абсолютно нема нічого поганого.
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13.07.2025 08:29 Відповісти
Немає ніяких нюансів в роз'ясненні ВР. Догляд не догляд,інвалід не інвалід... Мобілізований-все.
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13.07.2025 08:33 Відповісти
Я ж сказав- при поважній причині по прибутті в частину просто подасть рапорт на звільнення.
Гірше якщо він трахторист чи онлайн викладає в спортивній школі дзюдо- тут уже доведеться повоювати.
Взагалі, не розумію проблеми. На Україну напав жорстокий і підступний ворог, убиває українських жінок і дітей, як можна скавчати ;я нє раждьон для вайни!;?
Ніхто не народжений для війни. Час такий.
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13.07.2025 08:38 Відповісти
Ну хто йому підпише той рапорт? Ну навіщо ці розмови?
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13.07.2025 08:41 Відповісти
Командир частини. Проблем не буде жодних. Я, коли звільнявся, трохи затягнув- купа майна на мені висіла. Так от, мене буквально виперли. З майном начмед тепер довбеться.
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13.07.2025 08:46 Відповісти
це не єдина подія,в ютюбі є куча роликів про це розповідають самі потерпілі,є ролик де бусифікували батька одинака з 3ма дітьми і він у сзч,є мати інвалід в запертій квартирі без їжї і догляду,так що не рви своє седалище бо проклянуть і тебе за твого чорного рота...
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13.07.2025 09:15 Відповісти
Так, роликів і справді багато.
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13.07.2025 09:34 Відповісти
Ну, хіба що для таких як "сапер" Насіров. Для них свої суди зі своїми окремими законами.
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13.07.2025 08:46 Відповісти
О, вже все пояснили за мене.
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13.07.2025 08:31 Відповісти
"буде ініційована перевірка" - самі себе й "перевірять".
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13.07.2025 07:50 Відповісти
Щяз зелені буряти прискачуть, відмазки ліпити.
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13.07.2025 07:52 Відповісти
За час війни влада так і не навчилася працювати в правовому полі.
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13.07.2025 07:57 Відповісти
Влада не зуміла навіть назвати війну війною. Офіційно. Ерефія називає цю війну СВО, у нас - військовий стан (зелений).
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13.07.2025 08:02 Відповісти
Не назвали війну війною(не перевернули прапор,не переробили гімн)))).Як це стосується війни безпосередньо.Що це дасть у практичному сенсі?Якщо назвать "війна" офіційно то ухилянти побіжать до війська,кацапи розбіжаться,в нас з'являться тисячі ракет?
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13.07.2025 09:18 Відповісти
щоб не виглядати тупим дибілом,відкрий і почитай визначення та наслідки при кожному стані,в стані війни населення не платить навіть за комуналку а воюють всі полупокери які зараз під бронею!!!
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13.07.2025 09:37 Відповісти
а ви почитайте наслідки які наступають в стані війни,а як же красти та узурпувати владу???
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13.07.2025 09:31 Відповісти
а може це так і було задумано??загнати в окопи ніщебродів,викликати гнів та ненависть до опричників у формі а не до влади яка це все творить,відбити бажання воювати і зірвати демобілізацію добровольців,я думаю все вдалося
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13.07.2025 09:19 Відповісти
Самi себе перевiряють: вчителi, лiкарi, вiйськовi, I.т.п. 🤣
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13.07.2025 08:00 Відповісти
хочеш правильний результат -перевір сам
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13.07.2025 09:20 Відповісти
"Постанова Кабінету Міністрів №560" - це не закон, і не обов*язкова для виконання громадянами. Читайте Статтю 92 Конституції :

"Виключно законами України визначаються:

права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина" .
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13.07.2025 09:05 Відповісти
всі постанови так званого кабміну виключно для виконавчих гілок влади бо не є законодавчим
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13.07.2025 09:21 Відповісти
у умерова расейскоє громаданство підтверджено податковою службою семфірополя з обновленням на червень 2025,от і думайте сирський,умеров.....закупки,поставки,мобілізація,оборона-наступ.....
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13.07.2025 09:24 Відповісти
Як добре, що такі випадки надзвичайно рідко зустрічаються )
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13.07.2025 09:08 Відповісти
мінімум 200-300 що дня,це ті що попадають у соцмережі,але ж то іпсо,так????
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13.07.2025 09:26 Відповісти
Влад, а чого особисто ти чекаєш від кацапів? Тобі вищу зарплатню пообіцяли може, чи стартап для бізнесу?
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13.07.2025 09:37 Відповісти
не звертай все на кацапів!!!я чекаю від внутрішніх бурятів виконання того що вони вимогають від інших !!!справедливості як в тому Ізраїлі,хоча тебі не зрозуміти,бо треба цим жити Людиною а не Псом який захищає хозяїна!!!!
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13.07.2025 09:45 Відповісти
Ну, я бачу що ти живеш сцикливим, обісраним від страху цуценям. Коли на твою країну напали, коли вбивають українських жінок і дітей- ти заховався і шукаєш якісь відмазки. Просто чесно признайся- ти боягуз. Ну, або ж ждун. Інших варіантів нема.
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13.07.2025 09:49 Відповісти
дешевий тупий провокатор на заробітках,чомусь ви атеїсти але хоронять вас всеодно підхрестами...Бог все бачить,потім завжди карма,особливо на дітях щоб ти бачив і розумів
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13.07.2025 09:48 Відповісти
А прокуроры,полициянты и прочие левоохороцы не видят в этом повода исполнить свои обязанности,лохи и так поверят в законность и справедливость.
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13.07.2025 09:26 Відповісти
С этой мобилизацей вообще бред происходит. Меня тоже возили в часть, без повестки. Там посмотрели на мою ногу и документы (тройной перелом, две операции, остеоартроз) и послали НАХ и меня, и начтцк и зеленского 🤣
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13.07.2025 09:31 Відповісти
тобі реально пофартило,як би прийняли,побігав би в пошуках справедливості та потрусив кишенями
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13.07.2025 09:35 Відповісти
 
 