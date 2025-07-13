Чоловіка мобілізували з порушенням процедури на Тернопільщині: обласний ТЦК ініціював перевірку
Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки взяв до уваги інформацію, оприлюднену в ЗМІ щодо можливого порушення процедури мобілізації одного з громадян у Борщівському ТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільського обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, з метою встановлення об’єктивної картини подій буде ініційована перевірка.
"Зазначаємо, що відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також постанови Кабінету Міністрів №560, кожен військовозобов’язаний має право на відстрочку у разі наявності передбачених підстав. У разі подання пакету документів, він підлягає обов’язковому розгляду, а заява - перевірці на відповідність вимогам", - наголошують у ТЦК.
Також зазначається, що будь-які форми тиску, перешкоджання реалізації прав громадян, а також фальсифікація або навмисне затягування процесів у ТЦК - неприпустимі. У разі підтвердження порушень буде вжито відповідних дисциплінарних заходів за необхідності скеровано матеріали до правоохоронних органів.
"Ми закликаємо громадян не зволікати з повідомленням про можливі зловживання, надсилати інформацію у письмовому вигляді на гарячу лінію Тернопільського обласного ТЦК або звертатися до представників військової служби правопорядку.
Суспільна довіра, дотримання законів та рівність усіх перед ними - є основоположними принципами нашої роботи", - додають у військкоматі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але якщо він просто броньований агрофірмою чи спортивною школою- то так, буде Батьківщину захищати, в чому абсолютно нема нічого поганого.
Гірше якщо він трахторист чи онлайн викладає в спортивній школі дзюдо- тут уже доведеться повоювати.
Взагалі, не розумію проблеми. На Україну напав жорстокий і підступний ворог, убиває українських жінок і дітей, як можна скавчати ;я нє раждьон для вайни!;?
Ніхто не народжений для війни. Час такий.
"Виключно законами України визначаються:
права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина" .