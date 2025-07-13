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Мужчину мобилизовали с нарушением процедуры в Тернопольской области: областной ТЦК инициировал проверку

Двух чиновников ВСУ организовали схему в ТЦК Киева и Волыни

Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки принял во внимание информацию, обнародованную в СМИ относительно возможного нарушения процедуры мобилизации одного из граждан в Борщевском ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, с целью установления объективной картины событий будет инициирована проверка.

"Отмечаем, что в соответствии с действующим законодательством Украины, в том числе Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановления Кабинета Министров №560, каждый военнообязанный имеет право на отсрочку в случае наличия предусмотренных оснований. В случае подачи пакета документов, он подлежит обязательному рассмотрению, а заявление - проверке на соответствие требованиям", - отмечают в ТЦК.

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Также отмечается, что любые формы давления, препятствование реализации прав граждан, а также фальсификация или умышленное затягивание процессов в ТЦК - недопустимы. В случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие дисциплинарные меры при необходимости направлены материалы в правоохранительные органы.

"Мы призываем граждан не медлить с сообщением о возможных злоупотреблениях, присылать информацию в письменном виде на горячую линию Тернопольского областного ТЦК или обращаться к представителям военной службы правопорядка.

Общественное доверие, соблюдение законов и равенство всех перед ними - являются основополагающими принципами нашей работы", - добавляют в военкомате.

Автор: 

Тернополь (777) ТЦК (663) Тернопольская область (749) Тернопольский район (16)


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Топ комментарии
+10
"ТЦК взяв до уваги інформацію.." Тобто "імєл он ввіду" вас і вашу інформацію.. У всякому разі чоловіку це вже не допоможе повернутися. Так Верховний суд повєлєл.
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13.07.2025 07:43 Ответить
+9
"буде ініційована перевірка" - самі себе й "перевірять".
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13.07.2025 07:50 Ответить
+2
Щяз зелені буряти прискачуть, відмазки ліпити.
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13.07.2025 07:52 Ответить
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"ТЦК взяв до уваги інформацію.." Тобто "імєл он ввіду" вас і вашу інформацію.. У всякому разі чоловіку це вже не допоможе повернутися. Так Верховний суд повєлєл.
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13.07.2025 07:43 Ответить
Якщо є законна підстава для відстрочки по інвалідності родича, чи по догляду, то зможе звільнитися зі служби, навіть, якщо його мобілізували вже. Якщо він інвалід, то, без контракту інвалідів не можуть мобілізувати.
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13.07.2025 08:00 Ответить
Тобі ж написали, що не зможе навіть з відстрочкою і т.д., навіть якщо суд визнав мобілізацію незаконною, але ця процедура не є зворотньою.
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13.07.2025 08:22 Ответить
Якщо він по догляду за родичем-інвалідом, чи сам інвалід- по прибутті в частину просто подасть рапорт на звільнення.
Але якщо він просто броньований агрофірмою чи спортивною школою- то так, буде Батьківщину захищати, в чому абсолютно нема нічого поганого.
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13.07.2025 08:29 Ответить
Немає ніяких нюансів в роз'ясненні ВР. Догляд не догляд,інвалід не інвалід... Мобілізований-все.
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13.07.2025 08:33 Ответить
Я ж сказав- при поважній причині по прибутті в частину просто подасть рапорт на звільнення.
Гірше якщо він трахторист чи онлайн викладає в спортивній школі дзюдо- тут уже доведеться повоювати.
Взагалі, не розумію проблеми. На Україну напав жорстокий і підступний ворог, убиває українських жінок і дітей, як можна скавчати ;я нє раждьон для вайни!;?
Ніхто не народжений для війни. Час такий.
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13.07.2025 08:38 Ответить
Ну хто йому підпише той рапорт? Ну навіщо ці розмови?
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13.07.2025 08:41 Ответить
Командир частини. Проблем не буде жодних. Я, коли звільнявся, трохи затягнув- купа майна на мені висіла. Так от, мене буквально виперли. З майном начмед тепер довбеться.
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13.07.2025 08:46 Ответить
Ну, хіба що для таких як "сапер" Насіров. Для них свої суди зі своїми окремими законами.
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13.07.2025 08:46 Ответить
О, вже все пояснили за мене.
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13.07.2025 08:31 Ответить
"буде ініційована перевірка" - самі себе й "перевірять".
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13.07.2025 07:50 Ответить
Щяз зелені буряти прискачуть, відмазки ліпити.
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13.07.2025 07:52 Ответить
За час війни влада так і не навчилася працювати в правовому полі.
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13.07.2025 07:57 Ответить
Влада не зуміла навіть назвати війну війною. Офіційно. Ерефія називає цю війну СВО, у нас - військовий стан (зелений).
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13.07.2025 08:02 Ответить
Самi себе перевiряють: вчителi, лiкарi, вiйськовi, I.т.п. 🤣
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13.07.2025 08:00 Ответить
 
 