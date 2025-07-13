Мужчину мобилизовали с нарушением процедуры в Тернопольской области: областной ТЦК инициировал проверку

Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки принял во внимание информацию, обнародованную в СМИ относительно возможного нарушения процедуры мобилизации одного из граждан в Борщевском ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, с целью установления объективной картины событий будет инициирована проверка.

"Отмечаем, что в соответствии с действующим законодательством Украины, в том числе Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановления Кабинета Министров №560, каждый военнообязанный имеет право на отсрочку в случае наличия предусмотренных оснований. В случае подачи пакета документов, он подлежит обязательному рассмотрению, а заявление - проверке на соответствие требованиям", - отмечают в ТЦК.

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Также отмечается, что любые формы давления, препятствование реализации прав граждан, а также фальсификация или умышленное затягивание процессов в ТЦК - недопустимы. В случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие дисциплинарные меры при необходимости направлены материалы в правоохранительные органы.

"Мы призываем граждан не медлить с сообщением о возможных злоупотреблениях, присылать информацию в письменном виде на горячую линию Тернопольского областного ТЦК или обращаться к представителям военной службы правопорядка.

Общественное доверие, соблюдение законов и равенство всех перед ними - являются основополагающими принципами нашей работы", - добавляют в военкомате.