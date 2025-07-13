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Ворог атакував FPV-дроном Чернігівщину: важко поранено чоловіка

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика

Війська РФ FPV-дроном атакували село в Семенівській громаді на Чернігівщині. Пошкоджений трактор. Тракторист зазнав тяжких поранень - його госпіталізували.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі 47-річний чоловік перебуває під наглядом лікарів у семенівському медзакладі. Через важкий стан пацієнта планують транспортувати в Чернігівську обласну лікарню.

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Минулої доби удари не припинялися: 41 обстріл - 60 вибухів у 16 населених пунктах області. Ворог застосовує міномети, артилерію, безпілотники та FPV-дрони.

Автор: 

обстріл (29833) Чернігівська область (975) Новгород-Сіверський район (29) Семенівка (13)


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