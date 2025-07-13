Ворог атакував FPV-дроном Чернігівщину: важко поранено чоловіка
Війська РФ FPV-дроном атакували село в Семенівській громаді на Чернігівщині. Пошкоджений трактор. Тракторист зазнав тяжких поранень - його госпіталізували.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі 47-річний чоловік перебуває під наглядом лікарів у семенівському медзакладі. Через важкий стан пацієнта планують транспортувати в Чернігівську обласну лікарню.
Минулої доби удари не припинялися: 41 обстріл - 60 вибухів у 16 населених пунктах області. Ворог застосовує міномети, артилерію, безпілотники та FPV-дрони.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль