Враг атаковал FPV-дроном Черниговскую область: тяжело ранен мужчина
Войска РФ FPV-дроном атаковали село в Семеновской общине на Черниговщине. Поврежден трактор. Тракторист получил тяжелые ранения - его госпитализировали.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас 47-летний мужчина находится под наблюдением врачей в семеновском медучреждении. Из-за тяжелого состояния пациента планируют транспортировать в Черниговскую областную больницу.
За прошедшие сутки удары не прекращались: 41 обстрел - 60 взрывов в 16 населенных пунктах области. Враг применяет минометы, артиллерию, беспилотники и FPV-дроны.
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