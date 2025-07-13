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Враг атаковал FPV-дроном Черниговскую область: тяжело ранен мужчина

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на 11-летнего мальчика

Войска РФ FPV-дроном атаковали село в Семеновской общине на Черниговщине. Поврежден трактор. Тракторист получил тяжелые ранения - его госпитализировали.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас 47-летний мужчина находится под наблюдением врачей в семеновском медучреждении. Из-за тяжелого состояния пациента планируют транспортировать в Черниговскую областную больницу.

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За прошедшие сутки удары не прекращались: 41 обстрел - 60 взрывов в 16 населенных пунктах области. Враг применяет минометы, артиллерию, беспилотники и FPV-дроны.

Автор: 

обстрел (28508) Черниговская область (1199) Новгород-Северский район (29) Семёновка (13)


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