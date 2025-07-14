Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: обговорили війну в Україні

У неділю, 13 липня, в Пекіні відбулася зустріч між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і його китайським колегою Ван Ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили свої відносини зі США та перспективи припинення війни в Україні, сторони домовилися "спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом".

Міністри наголосили на важливості посилення тісної координації між двома державами на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН і Ради Безпеки, Шанхайської організації співробітництва (ШОС), БРІКС, Групи двадцяти (G20) та Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

В МЗС Китаю зазначили, що тісні контакти між країнами мають на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, пов’язані з нестабільним і мінливим світом".

Також сторони обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та ядерної програми Ірану.

Очікується, що глава МЗС РФ візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС у Китаї.

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