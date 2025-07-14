Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: обговорили війну в Україні
У неділю, 13 липня, в Пекіні відбулася зустріч між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і його китайським колегою Ван Ї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили свої відносини зі США та перспективи припинення війни в Україні, сторони домовилися "спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом".
Міністри наголосили на важливості посилення тісної координації між двома державами на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН і Ради Безпеки, Шанхайської організації співробітництва (ШОС), БРІКС, Групи двадцяти (G20) та Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
В МЗС Китаю зазначили, що тісні контакти між країнами мають на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, пов’язані з нестабільним і мінливим світом".
Також сторони обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та ядерної програми Ірану.
Очікується, що глава МЗС РФ візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС у Китаї.
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про якусь нестабільність і мінливість всього світу ,
а ( вони) кремлівські вбивці і терористи є нормальними ???
Ви мразь і бидло , яке немає морального права жити
на землі 😡
Китая тільки до Уралу, та ху... лостану теж аж до Уралу