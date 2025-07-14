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Новини
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Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: обговорили війну в Україні

Лавров зустрівся з Ван І

У неділю, 13 липня, в Пекіні відбулася зустріч між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і його китайським колегою Ван Ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили свої відносини зі США та перспективи припинення війни в Україні, сторони домовилися "спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом". 

Міністри наголосили на важливості посилення тісної координації між двома державами на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН і Ради Безпеки, Шанхайської організації співробітництва (ШОС), БРІКС, Групи двадцяти (G20) та Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

В МЗС Китаю зазначили, що тісні контакти між країнами мають на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, пов’язані з нестабільним і мінливим світом".

Також сторони обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та ядерної програми Ірану.

Очікується, що глава МЗС РФ візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ШОС у Китаї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР у війні в Україні, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1632) Ван Ї (83)


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Топ коментарі
+10
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14.07.2025 07:12 Відповісти
+4
+++
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14.07.2025 07:16 Відповісти
+4
Кремлівська сволота з китайцями намагаються втюхати нам
про якусь нестабільність і мінливість всього світу ,
а ( вони) кремлівські вбивці і терористи є нормальними ???
Ви мразь і бидло , яке немає морального права жити
на землі 😡
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14.07.2025 07:26 Відповісти
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14.07.2025 07:12 Відповісти
+++
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14.07.2025 07:16 Відповісти
Та ну Вас..я навіть проснулась..
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14.07.2025 07:20 Відповісти
Не врубаюсь: бурятка, китаянка, чи монголка?
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14.07.2025 07:48 Відповісти
написано ж, помісь кацапа з китайцем...
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14.07.2025 08:17 Відповісти
https://youtu.be/8oiuKYgWnZg Ну, что ж ты страшная такая? - КАЦАПСКИЙ ХИТ.
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14.07.2025 07:53 Відповісти
Ні, рускій з кітайцем скоріше так-

2025 год.
Российских производителей дронов освобождают от уплаты НДС
«Единая Россия» создала инвестфонд и будет отбирать для него разработчиков БПЛА и роботов. ПСБ выделил фонду ₽12 млрд
Объединенная авиастроительная корпорация сформировала подразделение беспилотников и инвестирует в него миллиарды рублей
В Приморье запустили новый завод по производству 1 тыс. БПЛА в месяц
В России запущено серийное производство дронов «Воробей» с функцией «летающий бинокль»
Представлена российская бесспутниковая навигация, защищенная от РЭБ и хакеров
В России запустили систему автоматического слежения для БПЛА - она позволяет программировать маршруты без участия человека
Представлен первый в России БПЛА на солнечных батареях, с которого можно запускать другие дроны
В России разработали уникальное устройство для посадки на землю любого дрона без участия человека
ИТ-холдинг Т1 ушел с рынка гражданских беспилотников
Производство гражданских БПЛА в России за год выросло на 23% и достигло 57 тыс. штук
Представлен российский электродвигатель для БПЛА с управляющим ПО на замену китайским
В Удмуртии за ₽850 млн запущен центр производства БПЛА. В него вошли 15 компаний
Запущено первое в России производство пропеллеров и лопастей для БПЛА любых размеров
В Кузбассе за ₽100 млн запустили завод по производству двигателей для БПЛА
В Томской области за ₽2,5 млрд запустили предприятие по разработке и производству БПЛА
В Оренбургской области за ₽375 млн запущено производство беспилотников и электроники для них
В Тольятти запустили первое в России производство литий-ионных аккумуляторов для дронов
Выделение 21 млрд рублей на создание научно-производственных центров в сфере БПЛА в 11 регионах РФ
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14.07.2025 08:36 Відповісти
Думайте!
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14.07.2025 08:41 Відповісти
Розпродаж Сибіру китайцям посилиться. А то ще чого доброго солдати НАТО куплять.
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14.07.2025 07:19 Відповісти
Почему Украинский мид никогда не говорит о захваченных россией китайских территориях,китайский народ нуждается в грамотных исторических справках.
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14.07.2025 07:20 Відповісти
А чому ви кацапською розмовляєте??
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14.07.2025 07:21 Відповісти
Кремлівська сволота з китайцями намагаються втюхати нам
про якусь нестабільність і мінливість всього світу ,
а ( вони) кремлівські вбивці і терористи є нормальними ???
Ви мразь і бидло , яке немає морального права жити
на землі 😡
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14.07.2025 07:26 Відповісти
***** став старий і кацапський світ захитався. Уявіть що буде коли воно здохне
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14.07.2025 08:09 Відповісти
"Нейтральний" Китай - який разом з кацапами
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14.07.2025 07:38 Відповісти
Цiкаво, таукитайцi пiд час цiеi зустрiчi також вiдмовили кацапам , як фрiци нам з "Таурусами".
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14.07.2025 07:46 Відповісти
Коняка ху , а рже від задоволення, бо посланець господаря потримав його за копито.
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14.07.2025 07:57 Відповісти
А хто цю криваву нестабільність сіє по світу як вітер? Аморальна влада китаю і кривава влада росії. Час їм жати бурю у власних країнах
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14.07.2025 08:13 Відповісти
....В МЗС Китаю зазначили, що тісні контакти між країнами мають на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної......

Китая тільки до Уралу, та ху... лостану теж аж до Уралу
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14.07.2025 08:43 Відповісти
китай хоче сидіти на 2 стільцях , не вийде , як не вийшло ні в кого за всю історію людства
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14.07.2025 08:44 Відповісти
 
 