Лавров встретился с главой МИД Китая: обсудили войну в Украине
В воскресенье, 13 июля, в Пекине состоялась встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Министры иностранных дел России и Китая обсудили свои отношения с США и перспективы прекращения войны в Украине, стороны договорились "совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и изменчивым миром".
Министры подчеркнули важность усиления тесной координации между двумя государствами на международной арене, в частности в рамках ООН и Совета Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Группы двадцати (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В МИД Китая отметили, что тесные контакты между странами имеют целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, связанные с нестабильным и изменчивым миром".
Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и ядерной программе Ирана.
Ожидается, что глава МИД РФ примет участие во встрече министров иностранных дел стран ШОС в Китае.
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многостраждальная,тю, многонациональная ... поднебесная... Хоча ви правi, похнах какая у них национальность - все они имеют общую гаплогруппу "О"(монголоидная).
2025 год.
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про якусь нестабільність і мінливість всього світу ,
а ( вони) кремлівські вбивці і терористи є нормальними ???
Ви мразь і бидло , яке немає морального права жити
на землі 😡
Китая тільки до Уралу, та ху... лостану теж аж до Уралу