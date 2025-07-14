Лавров встретился с главой МИД Китая: обсудили войну в Украине

В воскресенье, 13 июля, в Пекине состоялась встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Министры иностранных дел России и Китая обсудили свои отношения с США и перспективы прекращения войны в Украине, стороны договорились "совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и изменчивым миром".

Министры подчеркнули важность усиления тесной координации между двумя государствами на международной арене, в частности в рамках ООН и Совета Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Группы двадцати (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В МИД Китая отметили, что тесные контакты между странами имеют целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, связанные с нестабильным и изменчивым миром".

Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и ядерной программе Ирана.

Ожидается, что глава МИД РФ примет участие во встрече министров иностранных дел стран ШОС в Китае.

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