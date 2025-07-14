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Лавров встретился с главой МИД Китая: обсудили войну в Украине

Лавров встретился с Ван И

В воскресенье, 13 июля, в Пекине состоялась встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Министры иностранных дел России и Китая обсудили свои отношения с США и перспективы прекращения войны в Украине, стороны договорились "совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и изменчивым миром".

Министры подчеркнули важность усиления тесной координации между двумя государствами на международной арене, в частности в рамках ООН и Совета Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Группы двадцати (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В МИД Китая отметили, что тесные контакты между странами имеют целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, связанные с нестабильным и изменчивым миром".

Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и ядерной программе Ирана.

Ожидается, что глава МИД РФ примет участие во встрече министров иностранных дел стран ШОС в Китае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2346) Ван И (77)


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Топ комментарии
+10
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14.07.2025 07:12 Ответить
+4
+++
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14.07.2025 07:16 Ответить
+4
Кремлівська сволота з китайцями намагаються втюхати нам
про якусь нестабільність і мінливість всього світу ,
а ( вони) кремлівські вбивці і терористи є нормальними ???
Ви мразь і бидло , яке немає морального права жити
на землі 😡
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14.07.2025 07:26 Ответить
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14.07.2025 07:12 Ответить
+++
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14.07.2025 07:16 Ответить
Та ну Вас..я навіть проснулась..
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14.07.2025 07:20 Ответить
Не врубаюсь: бурятка, китаянка, чи монголка?
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14.07.2025 07:48 Ответить
написано ж, помісь кацапа з китайцем...
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14.07.2025 08:17 Ответить
Дык, таукитайсi - це також многостраждальная, тю, многонациональная ... поднебесная... Хоча ви правi, похнах какая у них национальность - все они имеют общую гаплогруппу "О"(монголоидная).
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14.07.2025 10:36 Ответить
https://youtu.be/8oiuKYgWnZg Ну, что ж ты страшная такая? - КАЦАПСКИЙ ХИТ.
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14.07.2025 07:53 Ответить
Ні, рускій з кітайцем скоріше так-

2025 год.
Российских производителей дронов освобождают от уплаты НДС
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Производство гражданских БПЛА в России за год выросло на 23% и достигло 57 тыс. штук
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В Удмуртии за ₽850 млн запущен центр производства БПЛА. В него вошли 15 компаний
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В Томской области за ₽2,5 млрд запустили предприятие по разработке и производству БПЛА
В Оренбургской области за ₽375 млн запущено производство беспилотников и электроники для них
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Выделение 21 млрд рублей на создание научно-производственных центров в сфере БПЛА в 11 регионах РФ
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14.07.2025 08:36 Ответить
Думайте!
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14.07.2025 08:41 Ответить
Розпродаж Сибіру китайцям посилиться. А то ще чого доброго солдати НАТО куплять.
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14.07.2025 07:19 Ответить
Почему Украинский мид никогда не говорит о захваченных россией китайских территориях,китайский народ нуждается в грамотных исторических справках.
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14.07.2025 07:20 Ответить
А чому ви кацапською розмовляєте??
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14.07.2025 07:21 Ответить
Кремлівська сволота з китайцями намагаються втюхати нам
про якусь нестабільність і мінливість всього світу ,
а ( вони) кремлівські вбивці і терористи є нормальними ???
Ви мразь і бидло , яке немає морального права жити
на землі 😡
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14.07.2025 07:26 Ответить
***** став старий і кацапський світ захитався. Уявіть що буде коли воно здохне
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14.07.2025 08:09 Ответить
"Нейтральний" Китай - який разом з кацапами
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14.07.2025 07:38 Ответить
Цiкаво, таукитайцi пiд час цiеi зустрiчi також вiдмовили кацапам , як фрiци нам з "Таурусами".
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14.07.2025 07:46 Ответить
Коняка ху , а рже від задоволення, бо посланець господаря потримав його за копито.
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14.07.2025 07:57 Ответить
А хто цю криваву нестабільність сіє по світу як вітер? Аморальна влада китаю і кривава влада росії. Час їм жати бурю у власних країнах
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14.07.2025 08:13 Ответить
....В МЗС Китаю зазначили, що тісні контакти між країнами мають на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної......

Китая тільки до Уралу, та ху... лостану теж аж до Уралу
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14.07.2025 08:43 Ответить
китай хоче сидіти на 2 стільцях , не вийде , як не вийшло ні в кого за всю історію людства
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14.07.2025 08:44 Ответить
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14.07.2025 09:44 Ответить
 
 