Ворог намагався прорвати оборону на Покровському напрямку, покращити тактичне положення поблизу Вовчанська та Зеленого, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Вовчанська та Зеленого. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції неподалік Кіндрашівки, Голубівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Копанок та Загризового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки окупантів неподалік Карпівки, Середнього, Колодязів, Чернещини, Шандриголового та Торського, а на Сіверському напрямку - в бік Серебрянки.

На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районах Ступочок, Плещіївки, Олександро-Калинового, Степанівки та у міській забудові Торецька. Втрат наших позицій не допущено.

На Покровському напрямку противник, намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Володимирівка, Полтавка, Новоторецьке та Попів Яр. Одночасно загарбники вели наступ на наші укріплення неподалік Новоекономічного, Миролюбівки, Удачного, Муравки, Новопавлівки, Олексіївки, Філії, Новосергіївки та Дачного. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Запоріжжя, Зеленого Гаю, Маліївки, Комишувахи, Зеленого поля, Мирного, Воскресенки та Зеленого Поля. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.

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