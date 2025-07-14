На фронті за добу 212 боєзіткнень. На Покровському напрямку відбито понад 70 атак, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 13 липня 2025 року, на фронті відбулося 212 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційні удари, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 91 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3496 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шевченкове Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойових броньованих машини, 51 артилерійську систему, 124 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупанта.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані авіаційні бомби та здійснив 340 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у районах Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку, як інформує Генштаб, наші захисники зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії, намагався просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб агресора просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.