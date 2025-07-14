Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 035 060 осіб (+1130 за добу), 11 019 танків, 30 294 артсистеми, 22987 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 035 060 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб
- танків – 11019 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22987 (+4) од
- артилерійських систем – 30294 (+51) од
- РСЗВ – 1438 (+0) од
- засоби ППО – 1194 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)
- спеціальна техніка – 3932 (+3)
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що безжалісно бʼють кацапню на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Броня (сумісна) хоч і повзе потроху проте вже перевалила за 34 тисячі од.
Логістика за 55 тисяч з початку війни, 22 350 в цьому році, за весь 24-тий 21 345.
Наземка загалом 36 тисяч з початку року - рекордні темпи утилізації залізяччя, на кінець липня 24-го року по неземній техниці було 24,6 тисячі од.