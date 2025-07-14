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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 035 060 осіб (+1130 за добу), 11 019 танків, 30 294 артсистеми, 22987 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 035 060 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб
  • танків – 11019 (+3) од
  • бойових броньованих машин  – 22987 (+4) од
  • артилерійських систем – 30294 (+51) од
  • РСЗВ – 1438 (+0) од
  • засоби ППО  – 1194 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)
  • спеціальна техніка  – 3932 (+3)

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Втрати форога 13 липня

Автор: 

армія рф (18180) Генштаб ЗС (6956) ліквідація (4210) знищення (7793)


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Воїнам України респект і щира подяка за те ,
що безжалісно бʼють кацапню на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.07.2025 06:56 Відповісти
Раненько сьогодні звітує ГШ.
Броня (сумісна) хоч і повзе потроху проте вже перевалила за 34 тисячі од.
Логістика за 55 тисяч з початку війни, 22 350 в цьому році, за весь 24-тий 21 345.
Наземка загалом 36 тисяч з початку року - рекордні темпи утилізації залізяччя, на кінець липня 24-го року по неземній техниці було 24,6 тисячі од.
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14.07.2025 07:04 Відповісти
якійсь крапельки броні капають... а то одного дня було зовсім сухо.
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14.07.2025 07:21 Відповісти
 
 