РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10211 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 721 6

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 035 060 человек (+1130 за сутки), 11 019 танков, 30 294 артсистемы, 22987 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 035 060 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1035060 (+1130) человек
  • танков - 11019 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 22987 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 30294 (+51) ед.
  • РСЗО - 1438 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1194 (+0) ед.
  • самолетов - 421 (+0) ед.
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 45635 (+124)
  • крылатые ракеты - 3491 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 55025 (+102)
  • специальная техника - 3932 (+3)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ББпС "BLACK SKY" уничтожают дронами россиян, которые атакуют в районе Новосергиевки. ВИДЕО

Потери за 13 июля

Автор: 

армия РФ (20030) Генштаб ВС (6654) ликвидация (3825) уничтожение (7480)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воїнам України респект і щира подяка за те ,
що безжалісно бʼють кацапню на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
14.07.2025 06:56 Ответить
Раненько сьогодні звітує ГШ.
Броня (сумісна) хоч і повзе потроху проте вже перевалила за 34 тисячі од.
Логістика за 55 тисяч з початку війни, 22 350 в цьому році, за весь 24-тий 21 345.
Наземка загалом 36 тисяч з початку року - рекордні темпи утилізації залізяччя, на кінець липня 24-го року по неземній техниці було 24,6 тисячі од.
показать весь комментарий
14.07.2025 07:04 Ответить
якійсь крапельки броні капають... а то одного дня було зовсім сухо.
показать весь комментарий
14.07.2025 07:21 Ответить
Броня дорога,а ефекту мало,тільки виїхала,відразу згоріла.А тупорилі ваньки на мопедах якось проскакують.Гине їх чимало,але кому вони потрібні
показать весь комментарий
14.07.2025 07:34 Ответить
А наскільки великий кёнігсбергскій улус? По тушках зрозуміло, а от арту звідки тягнуть? Паскудна місцевість, від Балтики до Тихого...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!
показать весь комментарий
14.07.2025 07:45 Ответить
Слава ЗСУ за те, що ми ще живемо !
показать весь комментарий
14.07.2025 08:08 Ответить
 
 