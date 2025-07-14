Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 035 060 человек (+1130 за сутки), 11 019 танков, 30 294 артсистемы, 22987 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 035 060 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1035060 (+1130) человек

танков - 11019 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 22987 (+4) ед.

артиллерийских систем - 30294 (+51) ед.

РСЗО - 1438 (+0) ед.

средства ПВО - 1194 (+0) ед.

самолетов - 421 (+0) ед.

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45635 (+124)

крылатые ракеты - 3491 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 55025 (+102)

специальная техника - 3932 (+3)

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