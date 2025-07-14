Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 035 060 человек (+1130 за сутки), 11 019 танков, 30 294 артсистемы, 22987 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 035 060 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1035060 (+1130) человек
- танков - 11019 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 22987 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 30294 (+51) ед.
- РСЗО - 1438 (+0) ед.
- средства ПВО - 1194 (+0) ед.
- самолетов - 421 (+0) ед.
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 45635 (+124)
- крылатые ракеты - 3491 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 55025 (+102)
- специальная техника - 3932 (+3)
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що безжалісно бʼють кацапню на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Броня (сумісна) хоч і повзе потроху проте вже перевалила за 34 тисячі од.
Логістика за 55 тисяч з початку війни, 22 350 в цьому році, за весь 24-тий 21 345.
Наземка загалом 36 тисяч з початку року - рекордні темпи утилізації залізяччя, на кінець липня 24-го року по неземній техниці було 24,6 тисячі од.
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!