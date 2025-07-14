Бійці ББпС "BLACK SKY" знищують дронами росіян, які атакують в районі Новосергіївки. ВIДЕО
Батальйон безпілотних систем BLACK SKY 3 БрОП "Спартан" знищує російських окупантів, які не припиняють штурмувати позиції сил оборони в районі Новосергіївки.
Відео роботи бійців опублікували в телеграмі-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"А тут кадри бійців ББпС "BLACK SKY" 3 БрОП "Спартан", які всіма зусиллями намагаються зупинити безперервні спроби кацапн, яка рветься до адмінмежі в районі Новосергіївки", - розповідають осінтери.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
три - пятнадцать
показати весь коментар14.07.2025 02:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
APOCALYPSE #432067
показати весь коментар14.07.2025 03:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Николай Водяной #551433
показати весь коментар14.07.2025 03:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль