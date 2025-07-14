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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Бійці ББпС "BLACK SKY" знищують дронами росіян, які атакують в районі Новосергіївки. ВIДЕО

Батальйон безпілотних систем BLACK SKY 3 БрОП "Спартан" знищує російських окупантів, які не припиняють штурмувати позиції сил оборони в районі Новосергіївки.

Відео роботи бійців опублікували в телеграмі-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"А тут кадри бійців ББпС "BLACK SKY" 3 БрОП "Спартан", які всіма зусиллями намагаються зупинити безперервні спроби кацапн, яка рветься до адмінмежі в районі Новосергіївки", - розповідають осінтери.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 033 930 осіб (+1240 за добу), 11 016 танків, 30 243 артсистеми, 22 983 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ліквідація (4206) знищення (7786) Донецька область (9042) Покровський район (771) Новосергіївка (4)


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кацапом менше на світі - все пшениця кращє родить...
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14.07.2025 02:07 Відповісти
Больше надо клипов делать с музыкой драйвовой типа Ho99o9 (Horror), чтобы поднимала боевой дух. И сети ими заполнять, чтобы вербовать таким образом со всего мира людей и воевать за Украину и поддерживать. Украина должна всеми средствами бороться, чтобы быть всегда в топе мировой повестки.
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14.07.2025 03:06 Відповісти
Чудова робота..
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14.07.2025 03:21 Відповісти
 
 