Бійці ББпС "BLACK SKY" знищують дронами росіян, які атакують в районі Новосергіївки. ВIДЕО

Батальйон безпілотних систем BLACK SKY 3 БрОП "Спартан" знищує російських окупантів, які не припиняють штурмувати позиції сил оборони в районі Новосергіївки.

Відео роботи бійців опублікували в телеграмі-каналі DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"А тут кадри бійців ББпС "BLACK SKY" 3 БрОП "Спартан", які всіма зусиллями намагаються зупинити безперервні спроби кацапн, яка рветься до адмінмежі в районі Новосергіївки", - розповідають осінтери.

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