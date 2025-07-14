Бойцы ББпС "BLACK SKY" уничтожают дронами россиян, атакующих в районе Новосергеевки. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем BLACK SKY 3 БрОП "Спартан" уничтожает российских оккупантов, которые не прекращают штурмовать позиции сил обороны в районе Новосергеевки.

Видео работы бойцов опубликовали в телеграм-канале DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"А здесь кадры бойцов ББпС "BLACK SKY" 3 БрОП "Спартан", которые всеми усилиями пытаются остановить непрерывные попытки кацапни, которая рвется к админгранице в районе Новосергеевки", - рассказывают осинтеры.

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