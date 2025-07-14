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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Бойцы ББпС "BLACK SKY" уничтожают дронами россиян, атакующих в районе Новосергеевки. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем BLACK SKY 3 БрОП "Спартан" уничтожает российских оккупантов, которые не прекращают штурмовать позиции сил обороны в районе Новосергеевки.

Видео работы бойцов опубликовали в телеграм-канале DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"А здесь кадры бойцов ББпС "BLACK SKY" 3 БрОП "Спартан", которые всеми усилиями пытаются остановить непрерывные попытки кацапни, которая рвется к админгранице в районе Новосергеевки", - рассказывают осинтеры.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 033 930 человек (+1240 за сутки), 11 016 танков, 30 243 артсистемы, 22 983 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ликвидация (3825) уничтожение (7480) Донецкая область (10230) Покровский район (763) Новосергеевка (5)


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кацапом менше на світі - все пшениця кращє родить...
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14.07.2025 02:07 Ответить
Больше надо клипов делать с музыкой драйвовой типа Ho99o9 (Horror), чтобы поднимала боевой дух. И сети ими заполнять, чтобы вербовать таким образом со всего мира людей и воевать за Украину и поддерживать. Украина должна всеми средствами бороться, чтобы быть всегда в топе мировой повестки.
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14.07.2025 03:06 Ответить
Чудова робота..
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14.07.2025 03:21 Ответить
Кожний чоловік має побудувати дім, виховати сина, посадити сад і вбити кацапа. Крапка.
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14.07.2025 06:49 Ответить
 
 