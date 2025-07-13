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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 033 930 человек (+1240 за сутки), 11 016 танков, 30 243 артсистемы, 22 983 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 033 930 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1033930 (+1240) человек

танков - 11016 (+3) ед

боевых бронированных машин - 22983 (+3) ед

артиллерийских систем - 30243 (+49) ед

РСЗО - 1438 (+1) ед

средства ПВО - 1194 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45511 (+263)

крылатые ракеты - 3491 (+32)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54923 (+101)

специальная техника - 3929 (+0)

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20025) Генштаб ВС (6650) ликвидация (3822) уничтожение (7474)


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Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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13.07.2025 07:59 Ответить
Минув 4162 день москальсько-української війни.
158! одиниці знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика файно.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 033 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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13.07.2025 08:28 Ответить
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13.07.2025 08:29 Ответить
Оооо! Нова губєрнія підтягнулась на концепт кобзона! Втішно, а головне швидко! 👍
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13.07.2025 08:41 Ответить
Калічєства мальчікав в трусіках на 200 зросло на добу))очевидно,що пашлі в паслєній рєшитєльний бой))перед понеділковим ...висером Трампона)може цього разу висер буде на українську користь.
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13.07.2025 08:47 Ответить
 
 