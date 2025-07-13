Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 033 930 человек (+1240 за сутки), 11 016 танков, 30 243 артсистемы, 22 983 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 033 930 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1033930 (+1240) человек
танков - 11016 (+3) ед
боевых бронированных машин - 22983 (+3) ед
артиллерийских систем - 30243 (+49) ед
РСЗО - 1438 (+1) ед
средства ПВО - 1194 (+1) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 45511 (+263)
крылатые ракеты - 3491 (+32)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 54923 (+101)
специальная техника - 3929 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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158! одиниці знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика файно.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 033 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.