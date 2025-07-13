Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 033 930 человек (+1240 за сутки), 11 016 танков, 30 243 артсистемы, 22 983 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 033 930 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1033930 (+1240) человек

танков - 11016 (+3) ед

боевых бронированных машин - 22983 (+3) ед

артиллерийских систем - 30243 (+49) ед

РСЗО - 1438 (+1) ед

средства ПВО - 1194 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45511 (+263)

крылатые ракеты - 3491 (+32)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54923 (+101)

специальная техника - 3929 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.