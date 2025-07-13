Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 033 930 осіб (+1240 за добу), 11 016 танків, 30 243 артсистеми, 22 983 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 033 930 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1033930 (+1240) осіб
танків - 11016 (+3) од
бойових броньованих машин - 22983 (+3) од
артилерійських систем - 30243 (+49) од
РСЗВ - 1438 (+1) од
засоби ППО - 1194 (+1) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 45511 (+263)
крилаті ракети - 3491 (+32)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 54923 (+101)
спеціальна техніка - 3929 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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158! одиниці знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика файно.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 033 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.