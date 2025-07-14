На фронте за сутки 212 боестолкновений. На Покровском направлении отражены более 70 атак, - Генштаб

В общем за прошедшие сутки, 13 июля 2025 года, на фронте произошло 212 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 91 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3496 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шевченково Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства и один другой важный объект российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевых бронированных машины, 51 артиллерийскую систему, 124 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупанта.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 15 атак россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, в целом сбросил 22 управляемые авиационные бомбы и совершил 340 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Меловое, Строевка, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

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Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 28 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

На Северском направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Часова Яра и в сторону Ступочек.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Александро-Калиново, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Видродження, Шевченко, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Муравка, Зеленый Кут и Алексеевка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении, как информирует Генштаб, наши защитники остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ривнополь и Вольное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия, пытался продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.