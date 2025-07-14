На фронте за сутки 212 боестолкновений. На Покровском направлении отражены более 70 атак, - Генштаб
В общем за прошедшие сутки, 13 июля 2025 года, на фронте произошло 212 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 91 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3496 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шевченково Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Николаевка Херсонской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства и один другой важный объект российских захватчиков.
Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевых бронированных машины, 51 артиллерийскую систему, 124 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупанта.
Обстановка на севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 15 атак россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, в целом сбросил 22 управляемые авиационные бомбы и совершил 340 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Меловое, Строевка, Волчанск и Зеленое.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.
Обстановка на востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 28 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.
На Северском направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Серебрянки и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Часова Яра и в сторону Ступочек.
Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Александро-Калиново, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Видродження, Шевченко, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Муравка, Зеленый Кут и Алексеевка", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении, как информирует Генштаб, наши защитники остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ривнополь и Вольное Поле.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.
На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия, пытался продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток агрессора продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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Раніше противник планував маневри за річкою Оскіл з метою розтягнути сили української армії та посилити тиск на низку населених пунктів на північ від Куп'янська.
У довгостроковій перспективі противник може спробувати просунутися у глибину, у бік населеного пункту Великий Бурлук."