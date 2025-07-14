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Новости Бои на востоке Украины
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Враг пытался прорвать оборону на Покровском направлении, улучшить тактическое положение вблизи Волчанска и Зеленого, - ОСГВ "Хортица"

Бои на восточном направлении

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Волчанска и Зеленого. Успеха не имел, понес потери, отошел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Кондрашовки, Голубовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Копанок и Загрызово.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки оккупантов неподалеку Карповки, Среднего, Колодезей, Чернещины, Шандриголово и Торского, а на Северском направлении - в сторону Серебрянки.

На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районах Ступочек, Плещеевки, Александро-Калинового, Степановки и в городской застройке Торецка. Потерь наших позиций не допущено.

На Покровском направлении противник пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Владимировка, Полтавка, Новоторецкое и Попов Яр. Одновременно захватчики вели наступление на наши укрепления неподалеку Новоэкономичного, Миролюбовки, Удачного, Муравки, Новопавловки, Алексеевки, Филиала, Новосергиевки и Дачного. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Запорожья, Зеленого Гая, Малиевки, Камышевахи, Зеленого поля, Мирного, Воскресенки и Зеленого Поля. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте за сутки 212 боестолкновений. На Покровском направлении отражено более 70 атак, - Генштаб. КАРТЫ

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ОСГВ Хортица (472) боевые действия (4514) война в Украине (5192)


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14.07.2025 10:35 Ответить
 
 