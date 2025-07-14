Єврокомісарка Кос: Супротивники вступу України до ЄС інвестують у "дестабілізацію демократій"

Противники розширення Євросоюзу, які не хочуть бачити Україну серед його членів, активно фінансують поляризацію суспільств і підрив єдності.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, ці сили витрачають значні ресурси на підрив демократичних інститутів у країнах-кандидатах та всередині самого Євросоюзу.

"Ми стикаємося з ворогами свободи, які витрачають величезні кошти, щоб зірвати цей процес. Вони інвестують у поляризацію суспільств, дестабілізацію демократій та підрив довіри", - зазначила вона.

Кос вказала на роль Росії, яка створила "фабрики брехні" з використанням новітніх технологій для ведення гібридної війни у кіберпросторі, соцмережах і цивільній сфері.

"Слабкість провокує агресію, і з огляду на експансіоністську Росію сила є найкращим шляхом до миру", - наголосила єврокомісарка. Вона закликала до подальшої підтримки України на шляху до ЄС і до зміцнення співпраці між ЄС та НАТО.

Кос також підкреслила, що сучасна епоха вимагає поєднання м’якої та жорсткої сили, аби зберегти стабільність у фрагментованому світі.

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