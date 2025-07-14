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Новини Членство України в ЄС
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Єврокомісарка Кос: Супротивники вступу України до ЄС інвестують у "дестабілізацію демократій"

Марта Кос заявила про потужну підтримку України

Противники розширення Євросоюзу, які не хочуть бачити Україну серед його членів, активно фінансують поляризацію суспільств і підрив єдності.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, ці сили витрачають значні ресурси на підрив демократичних інститутів у країнах-кандидатах та всередині самого Євросоюзу.

"Ми стикаємося з ворогами свободи, які витрачають величезні кошти, щоб зірвати цей процес. Вони інвестують у поляризацію суспільств, дестабілізацію демократій та підрив довіри", - зазначила вона.

Кос вказала на роль Росії, яка створила "фабрики брехні" з використанням новітніх технологій для ведення гібридної війни у кіберпросторі, соцмережах і цивільній сфері.

"Слабкість провокує агресію, і з огляду на експансіоністську Росію сила є найкращим шляхом до миру", - наголосила єврокомісарка. Вона закликала до подальшої підтримки України на шляху до ЄС і до зміцнення співпраці між ЄС та НАТО.

Кос також підкреслила, що сучасна епоха вимагає поєднання м’якої та жорсткої сили, аби зберегти стабільність у фрагментованому світі.

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Єврокомісія (2208) членство в ЄС (1333)


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До чого тут прийняті у європейських структурах назви посад і радянська система?
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14.07.2025 13:37 Відповісти
Посмійся ще французьких комісаріатів та їхніх комісарів поліції. Можеш ще з слів комуна, революція, партизан покепкувати. Вони ж також при СРСР активно використовувались. Тупий не я, хлопче. Це ти неосвічений.
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14.07.2025 14:05 Відповісти
Я, вже не хлопче. Дужане. Ти не розумієш. Я, не сміюсь. Ти, молодцом. Не розібью Вас по кожному слову. Я, неосвідчений? Не дивись в інтернет. Добре? Яка точка графітації Землі, Закон Кулона?
Про яку освіту мова?
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14.07.2025 14:36 Відповісти
Пошук символів сягає ідіотизму. Це слово "комісар" в Європі означає теж, що і смотрящий. Тобто здійснює наглядові та контрольні функції.
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14.07.2025 14:40 Відповісти
Це договорняк, тягнуть ,бо кому треба злодіїв в Євросоюз ,вони що не бачать що це за Українська влада мародерів?
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14.07.2025 14:00 Відповісти
НЕНАЧАСІ для Європисказать правду - ВЛАДУ ЗАХОПИЛИ ЯНУКОВИЧЕВСЬКОЄРМАКОТАТАРОВЩИНА ?
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14.07.2025 14:10 Відповісти
Поки вова купаєццця в аплодисментах Європи, банда Кремля веде Україну до бунту ...
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14.07.2025 14:12 Відповісти
 
 