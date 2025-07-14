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Новости Членство Украины в ЕС
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Еврокомиссар Кос: Противники вступления Украины в ЕС инвестируют в "дестабилизацию демократий"

Марта Кос заявила о мощной поддержке Украины

Противники расширения Евросоюза, которые не хотят видеть Украину среди его членов, активно финансируют поляризацию обществ и подрыв единства.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, эти силы тратят значительные ресурсы на подрыв демократических институтов в странах-кандидатах и внутри самого Евросоюза.

"Мы сталкиваемся с врагами свободы, которые тратят огромные средства, чтобы сорвать этот процесс. Они инвестируют в поляризацию обществ, дестабилизацию демократий и подрыв доверия", - отметила она.

Кос указала на роль России, которая создала "фабрики лжи" с использованием новейших технологий для ведения гибридной войны в киберпространстве, соцсетях и гражданской сфере.

"Слабость провоцирует агрессию, и учитывая экспансионистскую Россию сила является лучшим путем к миру", - подчеркнула еврокомиссар. Она призвала к дальнейшей поддержке Украины на пути в ЕС и к укреплению сотрудничества между ЕС и НАТО.

Кос также подчеркнула, что современная эпоха требует сочетания мягкой и жесткой силы, чтобы сохранить стабильность во фрагментированном мире.

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Автор: 

Еврокомиссия (1484) членство в ЕС (1093)


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Комісарка? Сересеру? Прийнято.
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14.07.2025 13:31 Ответить
Вибач. Єврокомісарка звучить підло до Украін. Міняй нзву. Пропозиція. Вибір за Вами.
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14.07.2025 13:34 Ответить
До чого тут прийняті у європейських структурах назви посад і радянська система?
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14.07.2025 13:37 Ответить
Подумай.
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14.07.2025 13:40 Ответить
Якщо є розум, подумай про непрямий звязок.
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14.07.2025 13:41 Ответить
Комісари не здаються? Революція серусеру.
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14.07.2025 13:43 Ответить
Посмійся ще французьких комісаріатів та їхніх комісарів поліції. Можеш ще з слів комуна, революція, партизан покепкувати. Вони ж також при СРСР активно використовувались. Тупий не я, хлопче. Це ти неосвічений.
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14.07.2025 14:05 Ответить
Це договорняк, тягнуть ,бо кому треба злодіїв в Євросоюз ,вони що не бачать що це за Українська влада мародерів?
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14.07.2025 14:00 Ответить
 
 