Еврокомиссар Кос: Противники вступления Украины в ЕС инвестируют в "дестабилизацию демократий"

Противники расширения Евросоюза, которые не хотят видеть Украину среди его членов, активно финансируют поляризацию обществ и подрыв единства.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, эти силы тратят значительные ресурсы на подрыв демократических институтов в странах-кандидатах и внутри самого Евросоюза.

"Мы сталкиваемся с врагами свободы, которые тратят огромные средства, чтобы сорвать этот процесс. Они инвестируют в поляризацию обществ, дестабилизацию демократий и подрыв доверия", - отметила она.

Кос указала на роль России, которая создала "фабрики лжи" с использованием новейших технологий для ведения гибридной войны в киберпространстве, соцсетях и гражданской сфере.

"Слабость провоцирует агрессию, и учитывая экспансионистскую Россию сила является лучшим путем к миру", - подчеркнула еврокомиссар. Она призвала к дальнейшей поддержке Украины на пути в ЕС и к укреплению сотрудничества между ЕС и НАТО.

Кос также подчеркнула, что современная эпоха требует сочетания мягкой и жесткой силы, чтобы сохранить стабильность во фрагментированном мире.

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