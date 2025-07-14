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Новини Агресія Росії проти України
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Кремль демонструє нездатність виконувати навіть власні зобов’язання, - Джелял

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял

Росія систематично не виконує взяті на себе зобов’язання. Це вже відбувалося з Вірменією, Сирією та Іраном.

Про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Наріман Джелял, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кремль демонструє нездатність виконувати навіть власні зобов’язання. Приклади згаданих країн (Вірменія, Сирія, Іран - ред.) лише підкреслюють системну кризу довіри до Росії як партнера. Замість гаранта безпеки вона дедалі більше сприймається як токсичний гравець, дії якого базуються виключно на власному короткостроковому інтересі, без жодних зобов’язань чи принципів", - зазначив Джелял.

За його словами, дії Москви призводять до руйнування репутації РФ у регіоні, послаблення її політичного впливу, а також до переформатування альянсів.

"Країни, які раніше були змушені рахуватися з Москвою, нині шукають нових партнерів - більш передбачуваних, надійних і сильних. У стратегічній перспективі це означає подальшу ізоляцію Росії та втрату важелів впливу на регіональні процеси", - наголосив посол України в Туреччині.

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Джелял переконаний, що активно виступаючи за переформатування, а фактично руйнування існуючої сталої системи міжнародних відносин, Росія через власну ж нездорову поведінку - агресію та небажання йти на компроміси – стає жертвою цього процесу.

Автор: 

росія (66670) Джелял Наріман (52)


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Це є добре - хай рашка так і котиться
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14.07.2025 15:36 Відповісти
Розумний дядька...
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14.07.2025 15:37 Відповісти
Слово Джеляла, в Туреччині, значного варте - в Туреччині кримськотатарська діаспора налічує більше півмільйона... Набагато більша, ніж в Криму... І тамтешні кандидати у владу це враховують...
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14.07.2025 15:42 Відповісти
Кремль і його зобовʼязання. Та не смішіть мої капці!
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14.07.2025 16:25 Відповісти
Ні,тут я не згоден. Це легко провірити,от давайте спргнозуємо,чи виконають свої обіцянки кацапи,якщо,наприклад, на Іран нападе Монголія?
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14.07.2025 16:31 Відповісти
 
 