Кремль демонструє нездатність виконувати навіть власні зобов’язання, - Джелял

Росія систематично не виконує взяті на себе зобов’язання. Це вже відбувалося з Вірменією, Сирією та Іраном.

Про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Наріман Джелял, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кремль демонструє нездатність виконувати навіть власні зобов’язання. Приклади згаданих країн (Вірменія, Сирія, Іран - ред.) лише підкреслюють системну кризу довіри до Росії як партнера. Замість гаранта безпеки вона дедалі більше сприймається як токсичний гравець, дії якого базуються виключно на власному короткостроковому інтересі, без жодних зобов’язань чи принципів", - зазначив Джелял.

За його словами, дії Москви призводять до руйнування репутації РФ у регіоні, послаблення її політичного впливу, а також до переформатування альянсів.

"Країни, які раніше були змушені рахуватися з Москвою, нині шукають нових партнерів - більш передбачуваних, надійних і сильних. У стратегічній перспективі це означає подальшу ізоляцію Росії та втрату важелів впливу на регіональні процеси", - наголосив посол України в Туреччині.

Також читайте: Новим послом України в Туреччині стане колишній політв’язень Кремля Джелял

Джелял переконаний, що активно виступаючи за переформатування, а фактично руйнування існуючої сталої системи міжнародних відносин, Росія через власну ж нездорову поведінку - агресію та небажання йти на компроміси – стає жертвою цього процесу.