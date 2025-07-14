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Новости Агрессия России против Украины
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Кремль демонстрирует неспособность выполнять даже собственные обязательства, - Джелял

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял

Россия систематически не выполняет взятые на себя обязательства. Это уже происходило с Арменией, Сирией и Ираном.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Нариман Джелял, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кремль демонстрирует неспособность выполнять даже собственные обязательства. Примеры упомянутых стран (Армения, Сирия, Иран - ред.) лишь подчеркивают системный кризис доверия к России как партнеру. Вместо гаранта безопасности она все больше воспринимается как токсичный игрок, действия которого базируются исключительно на собственном краткосрочном интересе, без каких-либо обязательств или принципов", - отметил Джелял.

По его словам, действия Москвы приводят к разрушению репутации РФ в регионе, ослаблению ее политического влияния, а также к переформатированию альянсов.

"Страны, которые ранее были вынуждены считаться с Москвой, сейчас ищут новых партнеров - более предсказуемых, надежных и сильных. В стратегической перспективе это означает дальнейшую изоляцию России и потерю рычагов влияния на региональные процессы", - подчеркнул посол Украины в Турции.

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Джелял убежден, что активно выступая за переформатирование, а фактически разрушение существующей устойчивой системы международных отношений, Россия из-за собственного же нездорового поведения - агрессии и нежелания идти на компромиссы - становится жертвой этого процесса.

Автор: 

россия (96577) Джелял Нариман (51)


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Це є добре - хай рашка так і котиться
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14.07.2025 15:36 Ответить
Розумний дядька...
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14.07.2025 15:37 Ответить
Слово Джеляла, в Туреччині, значного варте - в Туреччині кримськотатарська діаспора налічує більше півмільйона... Набагато більша, ніж в Криму... І тамтешні кандидати у владу це враховують...
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14.07.2025 15:42 Ответить
Кремль і його зобовʼязання. Та не смішіть мої капці!
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14.07.2025 16:25 Ответить
Ні,тут я не згоден. Це легко провірити,от давайте спргнозуємо,чи виконають свої обіцянки кацапи,якщо,наприклад, на Іран нападе Монголія?
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14.07.2025 16:31 Ответить
 
 