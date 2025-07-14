Кремль демонстрирует неспособность выполнять даже собственные обязательства, - Джелял

Россия систематически не выполняет взятые на себя обязательства. Это уже происходило с Арменией, Сирией и Ираном.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Нариман Джелял, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кремль демонстрирует неспособность выполнять даже собственные обязательства. Примеры упомянутых стран (Армения, Сирия, Иран - ред.) лишь подчеркивают системный кризис доверия к России как партнеру. Вместо гаранта безопасности она все больше воспринимается как токсичный игрок, действия которого базируются исключительно на собственном краткосрочном интересе, без каких-либо обязательств или принципов", - отметил Джелял.

По его словам, действия Москвы приводят к разрушению репутации РФ в регионе, ослаблению ее политического влияния, а также к переформатированию альянсов.

"Страны, которые ранее были вынуждены считаться с Москвой, сейчас ищут новых партнеров - более предсказуемых, надежных и сильных. В стратегической перспективе это означает дальнейшую изоляцию России и потерю рычагов влияния на региональные процессы", - подчеркнул посол Украины в Турции.

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Джелял убежден, что активно выступая за переформатирование, а фактически разрушение существующей устойчивой системы международных отношений, Россия из-за собственного же нездорового поведения - агрессии и нежелания идти на компромиссы - становится жертвой этого процесса.