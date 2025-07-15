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Новини поставки зброї
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Глава МЗС Данії Расмуссен: Технічні деталі оплати американської зброї для України ще не узгоджені

расмуссен,ларс,люкке

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що технічні механізми, за якими європейські союзники оплачуватимуть надання Україні американської зброї, ще потребують опрацювання.

Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Расмуссен назвав важливими як рішення США про посилення оборонної допомоги Україні, так і готовність застосовувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.

За його словами, у випадку з Данією не йдеться про передачу систем Patriot, оскільки країна їх не має. Натомість підтримка полягатиме у фінансуванні - або через компенсації Україні, або безпосередньо США.

"Нам потрібно пропрацювати деталі. Це може виглядати так, що Україна купує самостійно, а потім ми підтримуємо Україну, або ж ми будемо напряму платити США", - пояснив міністр.

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зброя (7618) США (23792) Расмуссен Люкке (25)


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Поки навіть механізм оплати не обрали. От же ж спішать…
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15.07.2025 11:48 Відповісти
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15.07.2025 11:49 Відповісти
Маю підозру, що не узгоджена головна "технічна деталь" - а хто, власне, за цей бенкет буде платити?
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15.07.2025 11:51 Відповісти
Сподіваємося, що за 50 днів від Трампа, якось НАТО, визначиться щодо механізму фінансування, свого Захисника з України!
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15.07.2025 11:53 Відповісти
Санкції призупинили. З оплатою не погодили. Зате прокукарікали. Оце і є Трамп. Такими намірами вимощена дорога в пекло.
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15.07.2025 12:25 Відповісти
 
 