Глава МЗС Данії Расмуссен: Технічні деталі оплати американської зброї для України ще не узгоджені

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що технічні механізми, за якими європейські союзники оплачуватимуть надання Україні американської зброї, ще потребують опрацювання.

Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Расмуссен назвав важливими як рішення США про посилення оборонної допомоги Україні, так і готовність застосовувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів.

За його словами, у випадку з Данією не йдеться про передачу систем Patriot, оскільки країна їх не має. Натомість підтримка полягатиме у фінансуванні - або через компенсації Україні, або безпосередньо США.

"Нам потрібно пропрацювати деталі. Це може виглядати так, що Україна купує самостійно, а потім ми підтримуємо Україну, або ж ми будемо напряму платити США", - пояснив міністр.

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