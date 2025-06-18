2 458 21
МЗС: Вимога РФ знищити західну зброю - абсурдна
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вимога Росії щодо знищення всієї зброї, наданої Україні західними партнерами, є абсурдною та свідчить про ігнорування зусиль США з припинення війни.
Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", - зазначив він.
Як повідомлялося, нещодавно представники РФ закликали до знищення всієї військової допомоги, яку надала Україні міжнародна коаліція, як нібито "передумову для миру".
Поки не прийшов ліліпутін і все відмінив.
Зброя - єдиний гарант безпеки - все інше кидалово.
Всім це відомо - чекають лише слушного моменту поки міль вилетить з бункера у світ.
І гандонні 100% пошюватиме інфу світу що Україна відмовилась сама.
Тому потрібно грати розумно в цю гру і постійно наголошувати що миру не хоче парашка.
Якого, х'я ясного, ви сидите а тому МЗС? Нах'уя ви потрібні ує'бани, за бюджетні гроші, коли ви двох слів не в'яжете...
Ну чого ви смієтесь, я ніколи не брешу