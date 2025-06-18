МЗС: Вимога РФ знищити західну зброю - абсурдна

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вимога Росії щодо знищення всієї зброї, наданої Україні західними партнерами, є абсурдною та свідчить про ігнорування зусиль США з припинення війни.

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", - зазначив він.

Як повідомлялося, нещодавно представники РФ закликали до знищення всієї військової допомоги, яку надала Україні міжнародна коаліція, як нібито "передумову для миру".

