УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини поставки зброї
2 458 21

МЗС: Вимога РФ знищити західну зброю - абсурдна

МЗС України відреагувало на заяву президента Словаччини про територіальні поступки

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вимога Росії щодо знищення всієї зброї, наданої Україні західними партнерами, є абсурдною та свідчить про ігнорування зусиль США з припинення війни.

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", - зазначив він.

Як повідомлялося, нещодавно представники РФ закликали до знищення всієї військової допомоги, яку надала Україні міжнародна коаліція, як нібито "передумову для миру". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс: Запрошення України до НАТО в Гаазі не буде

Автор: 

МЗС (4282) зброя (7740) росія (67900)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Це ж було: ви будете знищувати або передавати нам свою зброю, а ми будемо "гарантувати" вам безпеку.
показати весь коментар
18.06.2025 12:00 Відповісти
+7
Уже навчені знищувати і вам, вбивцям, передавати під ваші срані гарантії...
показати весь коментар
18.06.2025 11:59 Відповісти
+5
Чергова заява пасивних терпіл. Ну хіба важко заявити- "Ми вимагаємо арешту міжнародних злочинців путіна,лаврова і тому подібного сміття....". Ну що...язик не повертається?
показати весь коментар
18.06.2025 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже навчені знищувати і вам, вбивцям, передавати під ваші срані гарантії...
показати весь коментар
18.06.2025 11:59 Відповісти
Це ж було: ви будете знищувати або передавати нам свою зброю, а ми будемо "гарантувати" вам безпеку.
показати весь коментар
18.06.2025 12:00 Відповісти
Головне, про що тоді забули написати - "а ми будемо "гарантувати" вам безпеку і диктувати як вам жити".
показати весь коментар
18.06.2025 14:01 Відповісти
Чергова заява пасивних терпіл. Ну хіба важко заявити- "Ми вимагаємо арешту міжнародних злочинців путіна,лаврова і тому подібного сміття....". Ну що...язик не повертається?
показати весь коментар
18.06.2025 12:01 Відповісти
Ну для початку можна аналогічну умову висунути : ми знищуємо свою,а ви свою зброю .
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
Це вжеж було у гарбача та рейгана.
Поки не прийшов ліліпутін і все відмінив.
Зброя - єдиний гарант безпеки - все інше кидалово.
показати весь коментар
18.06.2025 12:53 Відповісти
Так Суд Гааги заявив що злочинець пруцін має бути заарештований.
Всім це відомо - чекають лише слушного моменту поки міль вилетить з бункера у світ.
показати весь коментар
18.06.2025 12:51 Відповісти
а в чем логика рашки каждую неделю выдвигать всё новые требование ? какой смысл в этом ?
показати весь коментар
18.06.2025 12:02 Відповісти
Не там логики. Там просто инфошум для обоснования дальнейшего геноцида украинцев.
показати весь коментар
18.06.2025 12:12 Відповісти
Це не просто так. Це є психологічний тиск який КГБ відточувало століттями. Любима поговорка ***** курочка по зернишку тук-тук-тук. Вкидаючи постійно абсурдні вимоги підготовлюють суспільство яке до них поступово звикає. І ці вимоги які зараз всіх обурюють через деякий час вже не будуть казатись такими абсурдними. А ще як чуть-чуть московський режим знизить планку вимог так всі ще й зрадіють що нарешті вимоги стали розумними і на все погодяться що раніше викликало обурення. На простому прикладі, це як в магазинах підвищують в два рази ціни а потім роблять знижку в 10% і всі витріщивши очі радісно гребуть все гівно з полиць забувши що це гівно ще тиждень назад нікому не було потрібно по ціні вдвоє дешевше
показати весь коментар
18.06.2025 12:16 Відповісти
Щоб українці відповіли що фігня. Тоді парашка скаже мочеголовому - «бачиш гандонні, українці відмовились самі, а ми так миру хочемо!»
І гандонні 100% пошюватиме інфу світу що Україна відмовилась сама.
Тому потрібно грати розумно в цю гру і постійно наголошувати що миру не хоче парашка.
показати весь коментар
18.06.2025 13:35 Відповісти
Вони тягнуть час. Хто б про що не триндів, але час зараз на їхньому боці. Поки що це так.
показати весь коментар
18.06.2025 14:03 Відповісти
Оце й уся "відповідь" яку ви виродили? - ...це ігнорування зусиль США з припинення війни...

Якого, х'я ясного, ви сидите а тому МЗС? Нах'уя ви потрібні ує'бани, за бюджетні гроші, коли ви двох слів не в'яжете...
показати весь коментар
18.06.2025 12:02 Відповісти
Сам абсурд коментувати якийсь брєд московського режиму як і абсурд про щось домовлятись з фашистським московським режимом. Сосії не повинно існувати.
показати весь коментар
18.06.2025 12:06 Відповісти
А Найвеличніший дуче ( воШЬдь) казав 5 років тому, що побачив мир між булками у того ото... Чи де він там зазирав... Чи в чумодан чт в броньовані штани
показати весь коментар
18.06.2025 12:55 Відповісти
Уявив собі бульдозер,що їздить по абрамсах,ф16,петріотах..))ідіоти)
показати весь коментар
18.06.2025 12:10 Відповісти
Це й так вже робиться - на полі бою.
показати весь коментар
18.06.2025 12:11 Відповісти
Кацапи поки не пізно здавайтеся в полон українц,м бо коли прийде китайський господар будете вити
показати весь коментар
18.06.2025 12:22 Відповісти
Можно знищити БЧ шляхом відбиття їх російськими заводами
показати весь коментар
18.06.2025 12:26 Відповісти
... А потім в Будапешті підпишемо меморандум!
Ну чого ви смієтесь, я ніколи не брешу
показати весь коментар
18.06.2025 12:36 Відповісти
як можна ігнорувати те чого немає?
показати весь коментар
18.06.2025 12:36 Відповісти
 
 