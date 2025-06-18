МИД: Требование РФ уничтожить западное оружие - абсурдно

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что требование России об уничтожении всего оружия, предоставленного Украине западными партнерами, является абсурдным и свидетельствует об игнорировании усилий США по прекращению войны.

Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны", - отметил он.

Как сообщалось, недавно представители РФ призвали к уничтожению всей военной помощи, которую предоставила Украине международная коалиция, как якобы "предпосылку для мира".

