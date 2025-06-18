РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9394 посетителя онлайн
Новости поставки оружия
2 458 21

МИД: Требование РФ уничтожить западное оружие - абсурдно

МИД Украины отреагировал на заявление президента Словакии о территориальных уступках

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что требование России об уничтожении всего оружия, предоставленного Украине западными партнерами, является абсурдным и свидетельствует об игнорировании усилий США по прекращению войны.

Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны", - отметил он.

Как сообщалось, недавно представители РФ призвали к уничтожению всей военной помощи, которую предоставила Украине международная коалиция, как якобы "предпосылку для мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис: Приглашения Украины в НАТО в Гааге не будет

Автор: 

МИД (7109) оружие (10439) россия (97311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Це ж було: ви будете знищувати або передавати нам свою зброю, а ми будемо "гарантувати" вам безпеку.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:00 Ответить
+7
Уже навчені знищувати і вам, вбивцям, передавати під ваші срані гарантії...
показать весь комментарий
18.06.2025 11:59 Ответить
+5
Чергова заява пасивних терпіл. Ну хіба важко заявити- "Ми вимагаємо арешту міжнародних злочинців путіна,лаврова і тому подібного сміття....". Ну що...язик не повертається?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже навчені знищувати і вам, вбивцям, передавати під ваші срані гарантії...
показать весь комментарий
18.06.2025 11:59 Ответить
Це ж було: ви будете знищувати або передавати нам свою зброю, а ми будемо "гарантувати" вам безпеку.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:00 Ответить
Головне, про що тоді забули написати - "а ми будемо "гарантувати" вам безпеку і диктувати як вам жити".
показать весь комментарий
18.06.2025 14:01 Ответить
Чергова заява пасивних терпіл. Ну хіба важко заявити- "Ми вимагаємо арешту міжнародних злочинців путіна,лаврова і тому подібного сміття....". Ну що...язик не повертається?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:01 Ответить
Ну для початку можна аналогічну умову висунути : ми знищуємо свою,а ви свою зброю .
показать весь комментарий
18.06.2025 12:39 Ответить
Це вжеж було у гарбача та рейгана.
Поки не прийшов ліліпутін і все відмінив.
Зброя - єдиний гарант безпеки - все інше кидалово.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:53 Ответить
Так Суд Гааги заявив що злочинець пруцін має бути заарештований.
Всім це відомо - чекають лише слушного моменту поки міль вилетить з бункера у світ.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:51 Ответить
а в чем логика рашки каждую неделю выдвигать всё новые требование ? какой смысл в этом ?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:02 Ответить
Не там логики. Там просто инфошум для обоснования дальнейшего геноцида украинцев.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:12 Ответить
Це не просто так. Це є психологічний тиск який КГБ відточувало століттями. Любима поговорка ***** курочка по зернишку тук-тук-тук. Вкидаючи постійно абсурдні вимоги підготовлюють суспільство яке до них поступово звикає. І ці вимоги які зараз всіх обурюють через деякий час вже не будуть казатись такими абсурдними. А ще як чуть-чуть московський режим знизить планку вимог так всі ще й зрадіють що нарешті вимоги стали розумними і на все погодяться що раніше викликало обурення. На простому прикладі, це як в магазинах підвищують в два рази ціни а потім роблять знижку в 10% і всі витріщивши очі радісно гребуть все гівно з полиць забувши що це гівно ще тиждень назад нікому не було потрібно по ціні вдвоє дешевше
показать весь комментарий
18.06.2025 12:16 Ответить
Щоб українці відповіли що фігня. Тоді парашка скаже мочеголовому - «бачиш гандонні, українці відмовились самі, а ми так миру хочемо!»
І гандонні 100% пошюватиме інфу світу що Україна відмовилась сама.
Тому потрібно грати розумно в цю гру і постійно наголошувати що миру не хоче парашка.
показать весь комментарий
18.06.2025 13:35 Ответить
Вони тягнуть час. Хто б про що не триндів, але час зараз на їхньому боці. Поки що це так.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:03 Ответить
Оце й уся "відповідь" яку ви виродили? - ...це ігнорування зусиль США з припинення війни...

Якого, х'я ясного, ви сидите а тому МЗС? Нах'уя ви потрібні ує'бани, за бюджетні гроші, коли ви двох слів не в'яжете...
показать весь комментарий
18.06.2025 12:02 Ответить
Сам абсурд коментувати якийсь брєд московського режиму як і абсурд про щось домовлятись з фашистським московським режимом. Сосії не повинно існувати.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:06 Ответить
А Найвеличніший дуче ( воШЬдь) казав 5 років тому, що побачив мир між булками у того ото... Чи де він там зазирав... Чи в чумодан чт в броньовані штани
показать весь комментарий
18.06.2025 12:55 Ответить
Уявив собі бульдозер,що їздить по абрамсах,ф16,петріотах..))ідіоти)
показать весь комментарий
18.06.2025 12:10 Ответить
Це й так вже робиться - на полі бою.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:11 Ответить
Кацапи поки не пізно здавайтеся в полон українц,м бо коли прийде китайський господар будете вити
показать весь комментарий
18.06.2025 12:22 Ответить
Можно знищити БЧ шляхом відбиття їх російськими заводами
показать весь комментарий
18.06.2025 12:26 Ответить
... А потім в Будапешті підпишемо меморандум!
Ну чого ви смієтесь, я ніколи не брешу
показать весь комментарий
18.06.2025 12:36 Ответить
як можна ігнорувати те чого немає?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:36 Ответить
 
 