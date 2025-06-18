2 458 21
МИД: Требование РФ уничтожить западное оружие - абсурдно
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что требование России об уничтожении всего оружия, предоставленного Украине западными партнерами, является абсурдным и свидетельствует об игнорировании усилий США по прекращению войны.
Об этом написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны", - отметил он.
Как сообщалось, недавно представители РФ призвали к уничтожению всей военной помощи, которую предоставила Украине международная коалиция, как якобы "предпосылку для мира".
Топ комментарии
+15 S. Fogger
показать весь комментарий18.06.2025 12:00 Ответить Ссылка
+7 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий18.06.2025 11:59 Ответить Ссылка
+5 Gary Grant
показать весь комментарий18.06.2025 12:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки не прийшов ліліпутін і все відмінив.
Зброя - єдиний гарант безпеки - все інше кидалово.
Всім це відомо - чекають лише слушного моменту поки міль вилетить з бункера у світ.
І гандонні 100% пошюватиме інфу світу що Україна відмовилась сама.
Тому потрібно грати розумно в цю гру і постійно наголошувати що миру не хоче парашка.
Якого, х'я ясного, ви сидите а тому МЗС? Нах'уя ви потрібні ує'бани, за бюджетні гроші, коли ви двох слів не в'яжете...
Ну чого ви смієтесь, я ніколи не брешу