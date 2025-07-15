Глава МИД Дании Расмуссен: Технические детали оплаты американского оружия для Украины еще не согласованы
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что технические механизмы, по которым европейские союзники будут оплачивать предоставление Украине американского оружия, еще нуждаются в проработке.
Об этом он сказал журналистам перед заседанием Совета ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Расмуссен назвал важными как решение США об усилении оборонной помощи Украине, так и готовность применять новые санкции против России и ее торговых партнеров.
По его словам, в случае с Данией речь не идет о передаче систем Patriot, поскольку страна их не имеет. Зато поддержка будет заключаться в финансировании - или через компенсации Украине, или непосредственно США.
"Нам нужно проработать детали. Это может выглядеть так, что Украина покупает самостоятельно, а потом мы поддерживаем Украину, или же мы будем напрямую платить США", - пояснил министр.
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