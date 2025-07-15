Ліпавський: ЄС має зберігати темпи підтримки України попри риторику США

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що попри позитивні сигнали зі США щодо зброї для України та нових санкцій проти РФ, Європа повинна зберігати власну ініціативу та не знижувати темпів підтримки України.

Про це він сказав на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Допоки ця зброя не буде в Україні та не буде боронити Україну та Європу, допоки подальші американські санкції не будуть запроваджені, все це залишається в площині дискусії", - наголосив Ліпавський. Він висловив сподівання, що 18-й санкційний пакет буде ухвалений, а Словаччина припинить його блокувати.

Міністр також розкритикував політику Кремля, назвавши її клептократичною. За його словами, Росія фінансує війну за рахунок конфіскації ресурсів, розпродажу активів і зростання військових витрат. У червні 2025 року дефіцит російського бюджету досяг 1,7% ВВП, або 40 мільярдів євро.

"Путін веде країну до економічної руїни лише для того, щоб зберегти свою владу", - написав Ліпавський у соцмережі Х.

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