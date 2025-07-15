Липавский: ЕС должен сохранять темпы поддержки Украины несмотря на риторику США

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что несмотря на позитивные сигналы из США относительно оружия для Украины и новых санкций против РФ, Европа должна сохранять собственную инициативу и не снижать темпов поддержки Украины.

Об этом он сказал на полях заседания Совета министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока это оружие не будет в Украине и не будет защищать Украину и Европу, пока дальнейшие американские санкции не будут введены, все это остается в плоскости дискуссии", - подчеркнул Липавский. Он выразил надежду, что 18-й санкционный пакет будет принят, а Словакия прекратит его блокировать.

Министр также раскритиковал политику Кремля, назвав ее клептократической. По его словам, Россия финансирует войну за счет конфискации ресурсов, распродажи активов и роста военных расходов. В июне 2025 года дефицит российского бюджета достиг 1,7% ВВП, или 40 миллиардов евро.

"Путин ведет страну к экономической руине только для того, чтобы сохранить свою власть", - написал Липавский в соцсети Х.

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