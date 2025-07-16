Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати Форум істориків, - Сибіга
У межах Люблінського трикутника Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати Форум істориків.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції за підсумками міністерського засідання Люблінського трикутника, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем нашої спільної історії.
"Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність", - сказав Сибіга.
Нагадаємо, у Любліні 16 липня відбулася зустріч міністрів закордонних справ Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва). Зустріч присвячена п’ятиріччю створення цього формату главами дипломатій трьох країн.
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