РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8937 посетителей онлайн
Новости Встреча Люблинского треугольника
246 2

Украина, Литва и Польша договорились создать Форум историков, - Сибига

В рамках Люблинского треугольника будет создан Форум историков.

В рамках Люблинского треугольника Украина, Литва и Польша договорились начать Форум историков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции по итогам министерского заседания Люблинского треугольника, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Форум станет платформой для совместных исследований и диалога по важным и сложным темам нашей общей истории.

"Мы должны искать взаимопонимание, решать проблемные вопросы и таким образом лишить Москву малейшей возможности подрывать наше единство", - сказал Сибига.

Также читайте: Польша и Украина способны шаг за шагом во взаимопонимании выходить из исторических петель, - Туск

Напомним, в Люблине 16 июля состоялась встреча министров иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва). Встреча посвящена пятилетию создания этого формата главами дипломатий трех стран.

Автор: 

история (2018) Литва (2534) Польша (8568) Сибига Андрей (561) Люблинский треугольник (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо вам буде здаватись, що ви займаєтесь якоюсь *******, подумайте про Сибігу.
______________________________________
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/28/7519167/ Сибіга: Україна ініціюватиме санкції проти країн, які найбільше купують російську нафту

За квітень цього року росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 мільярдів доларів.
показать весь комментарий
16.07.2025 18:18 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2025 18:24 Ответить
 
 