Украина, Литва и Польша договорились создать Форум историков, - Сибига
В рамках Люблинского треугольника Украина, Литва и Польша договорились начать Форум историков.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции по итогам министерского заседания Люблинского треугольника, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Форум станет платформой для совместных исследований и диалога по важным и сложным темам нашей общей истории.
"Мы должны искать взаимопонимание, решать проблемные вопросы и таким образом лишить Москву малейшей возможности подрывать наше единство", - сказал Сибига.
Напомним, в Люблине 16 июля состоялась встреча министров иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва). Встреча посвящена пятилетию создания этого формата главами дипломатий трех стран.
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