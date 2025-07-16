Украина, Литва и Польша договорились создать Форум историков, - Сибига

В рамках Люблинского треугольника Украина, Литва и Польша договорились начать Форум историков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции по итогам министерского заседания Люблинского треугольника, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Форум станет платформой для совместных исследований и диалога по важным и сложным темам нашей общей истории.



"Мы должны искать взаимопонимание, решать проблемные вопросы и таким образом лишить Москву малейшей возможности подрывать наше единство", - сказал Сибига.

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Напомним, в Люблине 16 июля состоялась встреча министров иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва). Встреча посвящена пятилетию создания этого формата главами дипломатий трех стран.