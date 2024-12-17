Польша и Украина способны шаг за шагом во взаимопонимании выходить из исторических петель, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что общее историческое прошлое Варшавы и Киева не является "мечом, которым следует рубить друг друга". Исторические вопросы можно решить во взаимопонимании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Во время встречи во Львове польский премьер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили, среди прочих, вопросы общего исторического прошлого Украины и Польши, которые являются противоречивыми по обе стороны границы. В частности, события во время Второй мировой войны, тему Волынской трагедии (1942-1944 годы).
У Туска спросили, когда Варшава восстановит могилы героев Украины на территории Польши, которые были разрушены вандалами, будет ли Польша иметь еще требования к Украине, чтобы исторические вопросы не препятствовали будущему двух государств, чтобы оставить их в прошлом.
Важнейший экзамен для обоих народов, чтобы об истории говорить без эмоций и чтобы оба народа уважали свои ожидания впечатлительности. Это не меч, которым следует рубить друг друга. Если какая-то польская семья хочет похоронить останки своих предков, то это не политика. Это естественная вещь. Каждый понимает в Украине и Польше такую человеческую потребность. Эта должна быть правом человека похоронить своих родных. Мне очень зависит на том, как и моим соотечественникам, чтобы способность украинцев и поляков к решению тяжелых исторических проблем стала фирменным знаком обоих государств и народов, таким показательным знаком, что мы очень поумнели через десятилетия и века бытия вместе и отдельно", - подчеркнул Туск.
По словам премьера Польши, общей задачей государств является то, чтобы "что-то из истории болело меньше", а Варшава и Киев, подчеркнул Туск, способны, чтобы "в атмосфере взаимопонимания выходить шаг за шагом из исторических петель".
"В ад пошли бы те, которые в ситуации сегодняшней, вытаскивали историю, чтобы ссориться и драться между собой. Знаете, кто бы больше всего бы радовался, если бы мы начали ссориться. Я делаю все, чтобы тот кто-то не мог радоваться по этому случаю. И я много посвящаю себя, чтобы история нас не делила", - добавил он.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Брехливі пшеки. Щоб оце хоч в якійсь країні кордон блокували а влада нічого не може зробити? Значить владу це влаштовує
«Трагедія» - це коли в дерев'яній церкві комусь на голову падає цегла. І якщо військовий злочин планується та вчиняється, то це «різанина» (або геноцид).
Немає сенсу розраховувати (як це роблять деякі українські політики), що через 5-7 років поляки забудуть про своїх загиблих. Бо вони не забудуть. Так само, як євреї і вірмени не забудуть. Ексгумацію та поховання жертв можна було зробити 30 років тому, засудити злочини та закрити справу. На жаль, ******* Україна сама взяла на себе відповідальність за цю історію. (небажання поховати цих цивільних жертв ще більше ускладнює угоду).
тай сама різня... там же не тільки про дуже поганих укрів?
то була інша епоха, інші часи
краще нехай історики в цьому розбираються з наукової точки зору ніж ці легенди де з кожної сторони своя правда
Щодо Волині 1943-44 рр. Ідеться не про якихось «поганих укрів», а про програму ОУН, яка передбачала масове виселення та вбивство поляків. Справа не в історії, а в тому, що українська влада чомусь визнала (і визнає) творців і виконавців цієї програми героями. Питання - чому?
Польскі жертви волинських подій упокоїлись 80 років тому. Якщо метою є перепоховати їх з братської могили в індивідуальні, то як проводити опізнання ? Навряд чи ДНК збереглися до цього часу. Можливо гуманніше залишити їх в братській могилі і увічнити прізвища меморіальною дошкою ? В чому мета ексгумації після 80 років ? Можна дізнатися як була вбита жертва, але як дізнатися хто вона була ?
Звісно, польський Інститут національної пам'яті роками займається пошуком тіл польських солдатів і мирних жителів, які загинули під час Другої світової війни (і використовує для цього ДНК-тести).
1. Пілсудський почав роздавати ветеранам "осаднікам" земельні наділи на захопленій під час війни1918-20рр українській землі.
2. "осаднікі" почали зганяти з землі українських селян.
3. селяни чинили опір при допомозі УВО (майб. ОУН)-І Польща вдалась до силової спецперації-т.зв."пацифікації" з арештами,виселеннями і вбивствами.
4.при німецьій окупації "осаднікі" масово служили у поліції і виловлювали "націоналістів" по лісах.
5. влітку 1943р радянські партизани,що здійснювали рейд,зкориставшись ворожнечею в регіоні і декларованим наміром Савура очистити українську землю від польських окупантів,під виглядом вояків УПАзнищили пару польських поселень.
6. армія крайова отримала наказ знищувати українські поселення.
7. Ситуацією скористались кримінальники,що створили банди-і під виглядом помсти-банально грабували і вбивали-"сокирники".
8. Все це придушила "доблєстная совєтская армія",яка все і почала.
Пшеки все це прекрасно знають,але кидати пред'яви москалям-сцикотно,а щодо України-то на похилу вербу й кози стрибають. Тому пшеки видумали собі щось по типу пшецького "голокосту",ліплячи з себе невинних "жертв" і сподіваючись на майбутній зиск від цього. Гонорові недалекі пшеки ніяк не збагнуть,що у разі поразки України-вони замість "кресув малопольскіх" отримають від кацапів таку "валинскуюрєзню",що у своїх костьолах свічки ставитимуть воїнам УПА
Так ви його відправили кацапам на м'ясо разом з усією елітою...
Тепер немає розумних поляків,судячи з юзання цієї теми. Залишились лише гонорові пшеки,що далі свого носа бачити не здатні...
І це не проблема для Польщі.
Це проблема для України.
Протягом 30 років Польща намагається скласти угоду з Україною.
А які результати з цього? Зростаюча незгода.
Україна сьогодні стикається з перспективою знищення. Саме Росія загрожує нації України.
Якщо це не аргумент для україно-польської згоди, це важко.
У лютому 2022 року Польща стояла першим, хто допомагав Україні. Вона відкрила кордони, подала озброєння та притулок мільйонам жінок, дітей та старих людей.
Не розраховуючи на витрати на цю допомогу.
Саме Польща організувала допомогу в Україні в Європі та у світі.
Сьогодні я бачу мене та інші полюси, оскільки Україна цінує Польщу. Ось чому я розумію, як Польща сьогодні бачить Україну.
Якщо українцям це не подобається, це просто їхня проблема.
І це буде ще більшим, тому що все країн можуть побачити на прикладі україно-польських відносин, які допомагають Україні не нести нічого хорошого.
Незабаром Німеччина перестане відправляти що -небудь. Допомога Франції також буде меншою. США?
D Тrump вже говорив у цьому питанні.
Україна давно перестала бути темою №1 на світовому телебаченні та газетах.
І Росія не закінчить бойові дії, поки вона не займе по всій Україні.
Це факти і лише факти.
І лише ідіот обговорює факти.
Геополітика керується не гуманітаризмом, а лише прагматичним прибутком.
То що буде здобути Україну, сперечаючись з Польщею.
Ворог?
Дивний прибуток!
Незабаром України доведеться підписати деякі домовленості з Росією.
БЕЗКОШТОВНО постачання зброї для України з Заходу не буде.
Вам не доведеться довго чекати наступного набагато сильніше, ніж у 22R. Російська атака на Україну.
А Польща?
Польща весь час має кордон з Росією. То що? Нічого!
Він також має кордон з Білорусом, і це те саме, що і з Росією.
Вже сьогодні Польща має третю, що стосується сили та розміру армії НАТО.
Через кілька років він стане ще сильнішим і краще озброєним.
Сотні ракетних установ HIMARS, K239-Chunmoo, Сотні танків Абрамса, BlackPanther, Leopard2, PT91, самохідні гармати Krab та K9, Rak або інші. F16, F35, FA50-GF та інші літаки. У ньому також є вертольоти AH-64E Apache, S-70i Black Hawk та сотні інших. Не кажучи вже про обладнання, таке як Rosomak, Baobab або Mangust Systems.
Росія ніколи не нападе на НАТО, тому безпека Польщі не загрожує.
Хочете, щоб Україна та українці мали погані відносини з Польщею?
Це буде проблемою лише для України.
І кажучи, що Україна захищає Європу?
Все можна сказати, але які результати від цього?
Сьогодні Європа цікавиться, як захистити себе від проблеми, яку Україна несе для неї.
Я пишу вам українці, щоб не гнівати вас.
Я пишу це, щоб почати думати логічно.
Менші емоції та більш раціональна оцінка ситуації та статусу України в Європі.
На відміну від виступів, я бажаю України добре.
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