Польша и Украина способны шаг за шагом во взаимопонимании выходить из исторических петель, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что общее историческое прошлое Варшавы и Киева не является "мечом, которым следует рубить друг друга". Исторические вопросы можно решить во взаимопонимании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время встречи во Львове польский премьер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили, среди прочих, вопросы общего исторического прошлого Украины и Польши, которые являются противоречивыми по обе стороны границы. В частности, события во время Второй мировой войны, тему Волынской трагедии (1942-1944 годы).

У Туска спросили, когда Варшава восстановит могилы героев Украины на территории Польши, которые были разрушены вандалами, будет ли Польша иметь еще требования к Украине, чтобы исторические вопросы не препятствовали будущему двух государств, чтобы оставить их в прошлом.

Важнейший экзамен для обоих народов, чтобы об истории говорить без эмоций и чтобы оба народа уважали свои ожидания впечатлительности. Это не меч, которым следует рубить друг друга. Если какая-то польская семья хочет похоронить останки своих предков, то это не политика. Это естественная вещь. Каждый понимает в Украине и Польше такую человеческую потребность. Эта должна быть правом человека похоронить своих родных. Мне очень зависит на том, как и моим соотечественникам, чтобы способность украинцев и поляков к решению тяжелых исторических проблем стала фирменным знаком обоих государств и народов, таким показательным знаком, что мы очень поумнели через десятилетия и века бытия вместе и отдельно", - подчеркнул Туск.

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По словам премьера Польши, общей задачей государств является то, чтобы "что-то из истории болело меньше", а Варшава и Киев, подчеркнул Туск, способны, чтобы "в атмосфере взаимопонимания выходить шаг за шагом из исторических петель".

"В ад пошли бы те, которые в ситуации сегодняшней, вытаскивали историю, чтобы ссориться и драться между собой. Знаете, кто бы больше всего бы радовался, если бы мы начали ссориться. Я делаю все, чтобы тот кто-то не мог радоваться по этому случаю. И я много посвящаю себя, чтобы история нас не делила", - добавил он.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Дробович считает, что украинским и польским чиновникам необходимо наконец перейти к конструктивным действиям "в проблемных вопросах эксгумации и захоронениях", и предложил "дорожную карту".

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

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