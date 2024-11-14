В Кривом Роге простились с Еленой Кулик и ее тремя детьми, погибшими в результате обстрела РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге прощаются с погибшими в результате российского удара 11 ноября - Еленой Кулик и ее тремя детьми: Кириллом, Демидом и Ульяной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Елене было 32 года, мальчикам - 10 и 2 года, девочке - 2 месяца.





На прощании присутствовали отец детей и их бабушка. Попрощаться с погибшими пришли около 200 человек.

Похоронная процессия прошла мимо школы 10-летнего Кирилла, где для него прозвучал последний звонок.

Обстрел Кривого Рога 11 ноября 2024 года

Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.

Российский обстрел оборвал жизнь почти целой семьи: под завалами дома спасатели нашли тела мамы - 30-летней Елены, и трех ее детей - 10-летнего Кирилла, Демида, которому было 2 года и 8 месяцев, и 2-месячной Ульяны.

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