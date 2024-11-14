В Кривом Роге простились с Еленой Кулик и ее тремя детьми, погибшими в результате обстрела РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Кривом Роге прощаются с погибшими в результате российского удара 11 ноября - Еленой Кулик и ее тремя детьми: Кириллом, Демидом и Ульяной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Елене было 32 года, мальчикам - 10 и 2 года, девочке - 2 месяца.
На прощании присутствовали отец детей и их бабушка. Попрощаться с погибшими пришли около 200 человек.
Похоронная процессия прошла мимо школы 10-летнего Кирилла, где для него прозвучал последний звонок.
Обстрел Кривого Рога 11 ноября 2024 года
Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.
Российский обстрел оборвал жизнь почти целой семьи: под завалами дома спасатели нашли тела мамы - 30-летней Елены, и трех ее детей - 10-летнего Кирилла, Демида, которому было 2 года и 8 месяцев, и 2-месячной Ульяны.
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Звідки пишеш, покидьок? із-за кордону......толеруєш націю вбивць................... гидота
ви з якого року винирнули ?
нас хочуть знищити як націю, як державу
якої розні вам іще бракує
не ***** стріляв, а конкретні кацапи, які все це підтримують і не треба тут про хороших рускіх писати, бо підете в баню назавжди
Це триває століттями. Так що припни писка
Скільки ж на Цензорі дурнуватих неадекватів стало...
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев