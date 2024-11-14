РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9732 посетителя онлайн
Новости Война
11 582 37

В Кривом Роге простились с Еленой Кулик и ее тремя детьми, погибшими в результате обстрела РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге прощаются с погибшими в результате российского удара 11 ноября - Еленой Кулик и ее тремя детьми: Кириллом, Демидом и Ульяной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Елене было 32 года, мальчикам - 10 и 2 года, девочке - 2 месяца.

Удар по Кривому Рогу: попрощалися із Оленою Кулик та її трьома дітьми
Удар по Кривому Рогу: попрощалися із Оленою Кулик та її трьома дітьми

На прощании присутствовали отец детей и их бабушка. Попрощаться с погибшими пришли около 200 человек.

Удар по Кривому Рогу: попрощалися із Оленою Кулик та її трьома дітьми

Похоронная процессия прошла мимо школы 10-летнего Кирилла, где для него прозвучал последний звонок.

Удар по Кривому Рогу: попрощалися із Оленою Кулик та її трьома дітьми

Обстрел Кривого Рога 11 ноября 2024 года

Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.

Российский обстрел оборвал жизнь почти целой семьи: под завалами дома спасатели нашли тела мамы - 30-летней Елены, и трех ее детей - 10-летнего Кирилла, Демида, которому было 2 года и 8 месяцев, и 2-месячной Ульяны.

Читайте: Выжил только отец: ракетная атака РФ на Кривой Рог оборвала жизнь матери Елены и ее детей – Кирилла, Демида и 2-месячной Ульяны. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

захоронения (217) Кривой Рог (1399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Скільки біди рашиська орда принесли на нашу землю ,будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення рф.
показать весь комментарий
14.11.2024 14:47
+12
Господи, вчини Свою волю! Нехай кара Твоя буде невідворотною для вбивців і їхніх нащадків!
показать весь комментарий
14.11.2024 15:08
+10
досить причитать, як беззубі бабки на лавці. Найращий прокльон ваша участь в ЗСУ
показать весь комментарий
14.11.2024 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки біди рашиська орда принесли на нашу землю ,будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення рф.
показать весь комментарий
14.11.2024 14:47 Ответить
Ці всі злочини Росії негайно припиняться, коли буде фізично знищений Пуйло. Цьому виродку роду людського давно проставляють прогули на цвинтарі. Агов, Малюк, агов Буданов! Рухайте булками!
показать весь комментарий
14.11.2024 16:00 Ответить
всі москалі такі ж винні, як і путін.....немає *хароших* росіян Не буде пуйла, буде другий виродок керувати тим російським стадом і так само вбивати Українців. Тільки знищення оркостану, як держави, дасть змогу звільнитись Україні від кайданків московії
показать весь комментарий
14.11.2024 16:22 Ответить
Не мели дурниць! Так влаштовані тоталітарні режими, що вони керуються з одного центра, якому все підпорядковано і в перпшу чергу силові структури. Якщо у цього центра шизофренія, то вся держава живе в цьому уявному світі, який існує в голові шизофреніка. Це про Росію. Народи всі однакові. І злочини вони здійснюють по чийомусь наказу. Ти ж не хочеш чморити ******** німців за їхні злочини під керівництвом іншого шизофреніка під час Другої світової війни?
показать весь комментарий
14.11.2024 16:35 Ответить
сам не мели дурниць. ******* німці довгий шлях пройшли, щоб відмитись від тих злочиннів, що наробили у всьому світі. А ти телепень, коли йде війна, коли русня кожний день вбиває Українців, коли 80% рузьких підтримує путіна, кажеш що росіяни хороші, то царь поганий.....Торгуєш тут своїм рилом за вбивць?
Звідки пишеш, покидьок? із-за кордону......толеруєш націю вбивць................... гидота
показать весь комментарий
14.11.2024 16:43 Ответить
Завали пельку, хамло вонюче.
показать весь комментарий
14.11.2024 16:48 Ответить
холуй рашистський, звали на болота та там квакай про вєлікій *недонарод*
показать весь комментарий
14.11.2024 16:53 Ответить
Тварина тупоголова,ти зовсім розійшлася. Я дивуюся, куди дивляться Клименко, Малюк і Буданов? Тай адміни Цензора заснули напевне.
показать весь комментарий
14.11.2024 16:58 Ответить
Ти, тупоголова тварина, *********** написане мною. Тебе треба судити за розпалювання міжнаціональної розні. Дивися, ти добрешешся до цугундера. Тисчі етнічних росіян, громадян України, воюють в українській армії проти вурдалак Пуйла,причому багато з них добровольців, родом з Росії, а ти тупоголова це не помічаєш. Повторюю для тебе тупоголової: не буває народів - злочинців, є тільки злочинці - вожді цих народів.
показать весь комментарий
14.11.2024 16:55 Ответить
рашку написав з великої літери..............все зрозуміло з тобою... Чого взагалі зайшов на Цензор, та вибілюєш тут росіян? Українці знають, хто ворог, а тобі за кораблем, рашист
показать весь комментарий
14.11.2024 16:52 Ответить
Ти обов'язков сядеш, тварина тупоголова, за розпалювання міжнаціональної розні.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:03 Ответить
міжнаціональної розні ?
ви з якого року винирнули ?
нас хочуть знищити як націю, як державу
якої розні вам іще бракує
не ***** стріляв, а конкретні кацапи, які все це підтримують і не треба тут про хороших рускіх писати, бо підете в баню назавжди
показать весь комментарий
14.11.2024 18:00 Ответить
"бо підете в баню назавжди" послухай, тупоголова, цими словами ти злякала їжака голою ср-ю. На відміну від тебе я за коменти гроші не одержую. Якщо ти настільки тупа, що не розумієш, що жоден росіянин не приїхав би в Україну без наказу Пуйла, то хто тобі винен. А тисячі етнічних росіян воюють і в українській армії за Україну. Є Герої України,і немало, серед етнічних росіян. На відміну від тисяч хохлів ухилянтів, готових скоріше потонути в Тисі, чи Дністрі, ніж воювати за Україну.
показать весь комментарий
14.11.2024 19:47 Ответить
Плювати мені на всіх кацапів. Вони ***** і обирали, вони раділи всьому що тут відбувається.
Це триває століттями. Так що припни писка
показать весь комментарий
15.11.2024 15:13 Ответить
досить причитать, як беззубі бабки на лавці. Найращий прокльон ваша участь в ЗСУ
показать весь комментарий
14.11.2024 14:56 Ответить
Незрозуміло, як пара-трійка вбитих тобою корейців чи нігерів (це ще при наявності у тебе своєї власної вдачі, бо грохнути можуть тебе першого) здатна зробити якийсь вплив на "ракетно-космічні" війська підарів.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:20 Ответить
Господи, вчини Свою волю! Нехай кара Твоя буде невідворотною для вбивців і їхніх нащадків!
показать весь комментарий
14.11.2024 15:08 Ответить
Царство Небесне загиблим! Кацапським кацапам - горіти у Вогні!
Скільки ж на Цензорі дурнуватих неадекватів стало...
показать весь комментарий
14.11.2024 15:11 Ответить
Добре, що пиня не вдарив ще у похоронну процесію. Він практикує подвійні удари у своїй ненависті до України та українців.
показать весь комментарий
14.11.2024 15:23 Ответить
Я так понял ,что это была баптиская семья.А вот это может быть уже "черный лебедь"для мордора.Республиканское большенство может отреагировать не по детски.
показать весь комментарий
14.11.2024 15:48 Ответить
В 2014м в Даунецке ограбили и пытали целую баптистскую общину, 4х людей, кажется, убили. И шо? И ниче.
показать весь комментарий
14.11.2024 16:11 Ответить
Викличе на килимок посла
показать весь комментарий
14.11.2024 16:53 Ответить
детей жаль, женщины жаль а мужика нет, детей строгал для уклона что как по мне мерзко.
показать весь комментарий
14.11.2024 18:30 Ответить
А срані європейці кішечок та собачок рятують. Підараси!
показать весь комментарий
14.11.2024 19:05 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
14.11.2024 21:20 Ответить
 
 